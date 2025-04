Venom War n°01

Le premier numéro de Venom War, signé par le scénariste Al Ewing et l’artiste Iban Coello ouvre le bal et les hostilités en opposant Eddie Brock à son fils Dylan pour la suprématie du symbiote Venom. Cette confrontation familiale, aux enjeux aussi bien émotionnels que cosmiques, est servie par un dessin dynamique, certes, mais la narration sera déroutante pour qui prend le train en marche.

Dès les premières pages, le ton est donné : Eddie Brock, désormais fragmenté en plusieurs entités, investit une arène de catch pour proclamer sa volonté de reprendre le contrôle du symbiote, tandis que Dylan, guidé par une version future de lui-même, tente d’empêcher un avenir apocalyptique.

Parallèlement, le symbiote, en quête de rédemption, se tourne vers Peter Parker, son hôte originel, pour trouver une nouvelle voie. Cette multiplicité de fils narratifs, mêlant voyages temporels, introspection du symbiote et enjeux multiversels, confère à l’ensemble une richesse certaine, mais au prix d’une densité qui peut nuire à la clarté de l’intrigue.

Le style graphique de Coello, sombre et détaillé, s’accorde parfaitement à l’ambiance du récit, notamment lors des scènes de combat dans l’arène, où chaque symbiote est représenté avec une identité visuelle distincte. Un trait propre et net comme la Maison des Idées en propose : là-dessus, pas de surprises.

Le pitch, en revanche, inquiète un peu : si les soupes réchauffées sont toujours les meilleures, introduire une dose de complexité aromatique après cuisson n'est pas forcément une riche idée.

Venom War n° 1, c'est une ouverture spectaculaire mais déroutante, et bien chargée – pas sûr les que les aficionados du symbiote en soient ravis. D'autant que cette surcharge constituera un réel obstacle pour les nouveaux venus, ballottés entre les notions et l'historique manquant. Tout particulièrement quand on plonge dans des paradoxes temporels.

En avant pour la bande-annonce américaine :