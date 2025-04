PEN International se dote d'un comité des Jeunes Écrivains

Actée officiellement en octobre dernier, à l'occasion du 90e congrès de PEN International, la création du comité des Jeunes Écrivains se concrétise désormais avec une annonce publique de l'organisation. Cette dernière le présente comme « un réseau mondial de jeunes auteurs, créateurs et ambassadeurs culturels investis dans le relais des revendications des jeunes générations et dans la défense de la liberté d'expression ».

Ce comité réunit pour l'instant l'écrivain turc Ege Dündar, aux côtés de l'écrivain et journaliste togolais Ayi Renaud Dossavi ainsi qu'un comité de pilotage paritaire formé par 10 membres originaires des cinq continents. Il s'appuie plus largement sur des réseaux établis depuis quelques années. En effet, le Tomorrow Club, hébergé par PEN Norvège, était déjà tourné vers l'avenir de la création. Il s'inspirait lui-même de l'initiative « İlkyaz », réseau de jeunes écrivains turcs initié par Ege Dündar et l'éditrice Irmak Ertaş.

L'écrivain kurde-turc Burhan Sönmez, élu à la présidence de PEN International en 2021, avait souhaité s'appuyer sur l'expérience « İlkyaz » pour relancer le Tomorrow Club, dont les origines au sein du PEN remontent à 1917, quand l'autrice britannique Catherine Amy Dawson Scott, cofondatrice de l'organisation quelques années plus tard, s'était investie dans la création d'un réseau pour mettre en relation jeunes auteurs et collègues confirmés.

En 1928, une branche dédiée, Young PEN, avait même émergé, avec, comme premier président, le philosophe britannique Bertrand Russell.

« Au fil des décennies, divers projets tournés vers la jeune création ont pris forme au sein de PEN International, mais sans action collective et ciblée pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres », souligne PEN International. Pour y remédier, « de nouveaux espaces, permettant aux jeunes de collaborer et de contribuer à façonner l'avenir de l'organisation et du mouvement PEN dans son ensemble », sont ouverts.

Photographie : Robert Brooks/PEN International

