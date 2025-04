Six ouvrages en lice pour le prix littéraire Who's Who

Créé en 2024 pour rendre hommage à Antoine Hébrard, l'éditeur du Who's Who et du Bottin mondain, président des Éditions Lafitte-Hébrard, le prix littéraire Who's Who a salué, pour sa première édition, Violaine Huisman pour son livre Les monuments de Paris (Gallimard). Une première sélection de six ouvrages, assurée par le jury, ouvre la deuxième année d'existence de la récompense.