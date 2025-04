Maurice Ravel - Correspondance, écrits et entretiens

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, les éditions Gallimard publient une édition colossale de ses correspondances, écrits et entretiens, orchestrée par Manuel Cornejo, président-fondateur des Amis de Maurice Ravel. Un travail monumental, fruit de plus de vingt-cinq ans de recherches, qui fait suite à une première version parue en 2018, désormais largement augmentée.

Maurice Ravel, compositeur emblématique du XXe siècle, est souvent associé à des œuvres telles que le Boléro ou Daphnis et Chloé. Derrière ces partitions célèbres se cache une personnalité complexe, que ses lettres et écrits tentent de dévoiler...

Près de 2000 missives et cartes, 147 textes - dont 28 articles et 80 entretiens -, 600 correspondances indirectes, notamment échangées par les proches de Ravel lorsqu’il ne pouvait plus écrire, atteint d’une maladie neurologique -, près de 1500 pages, qui dévoilent un compositeur sous un jour complexe.

Un homme distant, peut-être, pudique, sans relation amoureuse connue, mais un perfectionniste acharné, un esprit original, amoureux de la nature et des animaux, lecteur fervent, profondément fidèle, d’une tendresse discrète, et même doué d’un humour mordant... Son style épistolaire mêle humour, concision et parfois même de l'argot.

Deux volumes, seize annexes, et une somme précieuse : table des correspondants, notices biographiques, liste exhaustive des enregistrements historiques de son vivant — autant d’outils pour approcher au plus près le quotidien, l’univers et les relations d’un musicien rare. Une ressource précieuse pour les chercheurs, musiciens et amateurs de musique désireux de mieux comprendre l’univers de Ravel.

Pour Manuel Cornejo, cette quête relève autant de l’érudition minutieuse que de la chasse au trésor : ventes confidentielles, collections privées, bibliothèques internationales, échanges entre chercheurs, mais aussi hasards heureux – comme ce musicologue suédois ayant récemment transmis des inédits. Dans certains cas, la confiance fragile des collectionneurs demeure l’unique clé d’accès à ces archives encore dissimulées...

Plonger dans la vie de Maurice Ravel, c’est aussi traverser les bouleversements d’un temps qu’il a su traverser sans céder à l’effet de mode ni à l’emphase. Des tranchées de la Première Guerre aux salons littéraires parisiens, des amitiés fécondes avec Fauré ou Stravinsky à ses échappées solitaires dans sa maison du Belvédère, chaque fragment de son existence éclaire l’œuvre d’un musicien qui a toujours préféré le murmure au fracas.

Son parcours, marqué par une constance inébranlable dans l’exigence, devient un miroir de notre époque : celle où l’artiste, pour rester libre, doit cultiver sa singularité à contre-courant. Ravel ne s’est jamais expliqué, il a composé, écrit, aimé – et c’est dans ces traces qu’il nous parle encore.