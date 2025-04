Lire au féminin : pratiques, peurs et pouvoirs au XIXe Siècle

Accepter son sort ne signifie pas y consentir.

Bercées tantôt par les idées de Rousseau, qui écrivait dans l’Émile : « Après tout, où est la nécessité qu’une fille sache lire et écrire de si bonne heure ? Aura-t-elle si tôt un ménage à gouverner ? », tantôt par les conceptions « novatrices » d’un Mirabeau ou d’un Talleyrand, qui prônaient l’instruction des filles, ces femmes ont reçu des éducations très variées, influencées par les moyens financiers et/ou les idéaux de leurs familles. Certaines, issues de milieux fortunés, ont été élevées par leurs mères ; d’autres ont fréquenté des écoles dirigées par des femmes plus ou moins bien formées, pieuses ou investies.

Ce qui est certain, c’est que les femmes lisent de plus en plus, si bien qu’en 1890, on compte autant de femmes que d’hommes sachant lire.

Hélas, une femme qui lit est aussi une femme qui pense, ce qui inquiète fortement les moralistes, médecins et autres pédagogues, qui « s’alarment du danger que représente ce nouveau pouvoir pour l’ordre social ». Et si les femmes en venaient à avoir de l’ambition ? À remettre en question leur condition ? On constate d’ailleurs, dit-on, une hausse des cas d’hystérie, de nymphomanie, de femmes meurtrières ou suicidées… Inutile de chercher plus loin, braves gens : la lecture en serait la cause. Elle mettrait dans la tête de ces « pauvres âmes », supposément sans défense et sans esprit critique, des idées dont elles ne se remettraient pas. C’est osé… mais ça marche ! « Présenter la lecture comme une cause potentielle de l’hystérie […], n’a rien de neuf. »

Pourtant, ni la misogynie ambiante ni les discours des dévots ne freineront cette tendance, devenue aussi une opportunité économique : « Dans cette reconquête du lectorat s’entrelacent des intérêts idéologiques et commerciaux. La jeunesse, et notamment les filles, représentent un public en augmentation sur lequel il faut mettre la main. » L’Église elle-même se « modernise » et propose de nouveaux outils pour l’éducation religieuse et la vie quotidienne.

Au début du XIXe siècle, une chose saute aux yeux : quel que soit l’âge des lectrices, il existe une littérature empathique, propice à l’identification pour les femmes, et une lecture critique, distanciée, réservée aux hommes. Il faudra du temps pour que les genres se mélangent. Et, en y regardant de plus près, ce n’est pas encore tout à fait gagné. Si les femmes ont toujours lu sans problème des textes écrits par des hommes - l’ouvrage montre que Walter Scott figure en tête des lectures féminines de l’époque -, les hommes, encore aujourd’hui, ne se tournent pas spontanément vers les livres écrits par des femmes. « Dans ce contexte, pousser les portes des savoirs pour en déplacer, même lentement, les frontières genrées exige un certain volontarisme. »

À travers l’analyse des souvenirs d’apprentissage, l’exploration quasi archéologique des bibliothèques de ces soixante-quatre lectrices, et l’étude approfondie de la vie de certaines d’entre elles, ce livre permet de mieux comprendre la place grandissante de la lecture dans la vie des femmes, ainsi que les peurs qu’elle a suscitées. Par sa volonté de « redonner chair aux lectrices, à leurs pratiques et à leurs usages du livre au-delà des discours fantasmés et des injonctions normatives qu’ils contiennent », Isabelle Matamoros met en lumière tout un pan de l’histoire de la lecture, et de ces femmes qui ont tenté, autant que possible, de s’affranchir des dogmes et du Code civil.

Par Audrey Le Roy

