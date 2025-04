L’enfance comme matrice du récit : l’intime au cœur du festival

La matinée du samedi 17 mai à l’Abbaye de Jumièges s’ouvre sur la rencontre « Quelque chose de l’enfance », avec Marie Nimier, Thomas B. Reverdy et Rachid Benzine, accompagnés de la comédienne Florence Loiret Caille pour une lecture de leurs textes. Trois trajectoires, trois écritures pour questionner ce que les premières années laissent en nous : un studio de danse, un père disparu, une figure maternelle à revisiter. La mémoire n’y est jamais linéaire, elle suit le rythme du cœur et celui des phrases.

Le même jour, à 17h, toujours à Jumièges, la rencontre « Chère enfance, comment te dire ? » réunit Sarah Jollien-Fardel, Isabelle Pandazopoulos et Fabrice Chillet. Leurs récits s’ancrent dans le deuil, la transmission ou le vide laissé par les enfants partis. Les textes disent les failles et les résistances de ceux qui grandissent — ou élèvent — dans des cadres instables. Ce sont des enfances blessées mais éclairées par l’écriture, abordées avec pudeur et lucidité.

À 15h30, Albin de la Simone présente Mes battements, un récit intime entre souvenirs, musique et illustration. L’après-midi du 17 mai se prolonge avec Cécile Coulon et Titiou Lecoq à 14h, autour de la comtesse de Ségur, entre souvenirs de lectures enfantines et réflexion sur les premières écritures. Claude Ponti sera aussi présent le dimanche 18 mai à 17h, accompagné par Denis Lavant pour une lecture de son roman Les Pieds bleus, une ode à l’imaginaire comme refuge contre les violences familiales.

L’enfance traverse le festival comme un fil rouge à la fois sensible et multiple. Elle surgit dans la performance de Rim Battal, Je me regarderai dans les yeux, s’incarne en mots et en musique avec Mathias Malzieu dans L’homme qui écoutait battre le cœur des chats, ou prend la forme d’un conte féministe avec Élodie Chan et Celle qui rêvait des tigres. À chaque fois, elle se révèle poétique, politique, intime. Un territoire d’émotions partagées, où les artistes réinventent, chacun à leur manière, ce que signifie grandir.

