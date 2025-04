À Amiens, Rue de Sèvres déploie ses mondes dessinés

Verts nous transporte dans un univers où la surconsommation domine, ignorante des mises en garde répétées des scientifiques. Le végétal, relégué au second plan, cède la place aux infrastructures bétonnées – autoroutes, zones commerciales, supermarchés.

Cet équilibre artificiel vacille lorsqu’une mystérieuse mutation bouleverse l’ordre établi : de curieuses excroissances végétales apparaissent sur de nombreux nouveau-nés, forçant la société à suspendre sa course et à s’interroger en profondeur. L'histoire entrelace plusieurs parcours de vie, dévoilant des personnages confrontés à des choix cruciaux : résister ou accueillir les bouleversements engendrés par cette étrange épidémie...

L’exposition propose de suivre l’émergence de ce phénomène viral et les réflexions qu’il suscite, à travers une sélection de planches originales et de recherches graphiques qui révèlent toute la richesse narrative et esthétique de l'œuvre.

Crédits photo : Marion Besançon et Patrick Lacan, auteurs de Verts © Rue de Sèvres

Création tous azimuts

Comme l’année dernière, les auteurs de Rue de Sèvres et du Label 619 seront présents en nombre, cette fois lors des premier et troisième week-ends du festival, pour des séances de dédicaces et autres rencontres avec le public. Parmi eux, Guillaume Singelin, auteur de Frontier, qui avait réalisé l’affiche du festival et bénéficié d’une exposition dédiée en 2024, sera présent aux côtés d’Alex Alice, Régis Hautière, Thomas Gilbert…

« Ce festival constitue une vitrine essentielle pour notre maison », nous assure l'éditrice chez Rue de Sèvres, Elsa Sztulcman, et de développer : « Il nous permet de mettre en avant nos auteurs et leurs œuvres, notamment à travers des expositions créatives, immersives et toujours de grande qualité ; de présenter nos nouveautés et de toucher un public élargi. »

C’est aussi, « bien sûr », l’occasion de rencontrer et découvrir des auteurs et autrices dans un environnement qui facilite les échanges : « Avec plus d’une centaine d’auteurs et autrices invités chaque année, la programmation est toujours éclectique et très riche », apprécie-t-elle, qui constate par ailleurs : « L’association fait par ailleurs un travail de fond en faveur de la lecture auprès des prescripteurs comme du public ; et réunit des interlocuteurs précieux qui font du festival un moment-clé pour renforcer nos liens avec les libraires, bibliothécaires et professionnels du livre du secteur. »

Pour cette édition encore, l'objectif de la maison est de valoriser le travail de ses auteurs en leur offrant un espace de rencontre privilégié avec le public : « Par exemple, ils peuvent expliquer leur méthode de travail pendant les visites guidées des expositions ; évoquer leur collaboration, leur rapport au dessin ou à l’écriture… Pour les visiteurs, c’est un moyen de découvrir les coulisses mais aussi de prendre la mesure du travail invisible derrière les planches. Pour nous, c’est également l’occasion de renforcer nos relations avec les libraires et bibliothécaires, notamment avec notre partenaire Bulle en Stock (Ndr : la plus grande Librairie BD du nord de la France, installée à Amiens). »

Mais en quoi Les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, fondamentalement, se distingue-t-il des autres festivals consacrés au 9e Art ? « Par la qualité exceptionnelle de ses expositions, qui offrent souvent une approche immersive du travail des auteurs », selon Elsa Sztulcman. Mais aussi « les scénographes et artisans qui travaillent avec l’association se dépassent tous les ans pour proposer des installations originales, ambitieuses et créatives, aussi bien au sein de la Halle que hors les murs. »

Par le soin apporté à l’accueil des artistes également : « Chaque auteur bénéficie d’un accompagnement soigné, avec des animations, des dédicaces et rencontres rémunérées, une logistique fluide. » Par son fort ancrage territorial, « notamment grâce à un travail de médiation tout au long de l’année sur l’agglomération d’Amiens et toute la Picardie, notamment à travers les prix littéraires et le lien établi avec les établissements scolaires ».

Par ses passerelles avec d’autres pratiques artistiques : « Cette année par exemple, le festival propose plusieurs tables rondes autour du lien entre bande dessinée, poésie et musique. Investir toute la ville avec des ateliers, conférences, spectacles ou débats est le meilleur moyen de s’adresser à un public large, pas forcément spécialisé ni acquis, en se mettant à sa portée, en lui montrant les mille facettes de la BD. Que ce soit par le biais de ciné-concerts, adaptations théâtrales, fresques ou battles de dessin, la variété des animations proposées montre au public à quel point la bande dessinée peut être ludique, populaire, accessible ; mais aussi engagée et militante. » Et enfin « par la bonne ambiance du festival ! C’est toujours un plaisir d’y retourner ; les auteurs nous en font des retours enthousiastes et sont heureux d’y être invités ».

Des synergies éditoriales durables

Plus largement, Elsa Sztulcman souligne le rôle stratégique que joue le festival dans le développement et la visibilité du catalogue de la maison : « Le festival est une occasion d’évaluer les tendances du marché ; nous permet de faire découvrir nos publications à un public large – enfants, adultes ; des lecteurs fidèles aux nouveaux amateurs de BD ; renforce notre notoriété et met en avant la diversité de notre ligne éditoriale. Ces dernières années, avec les expos des Spectaculaires, Frontier et Verts par exemple, ce sont trois axes complémentaires de notre catalogue que nous avons la chance de pouvoir mettre en avant. »

Spécifiquement, Rue de Sèvres étant née au sein de l’École des loisirs, elle est très attentive aux actions menées auprès des scolaires : « Or c’est précisément l’un des axes forts du festival et de l’association On a marché sur la bulle, qui organise ces rencontres depuis longtemps », met en évidence l'éditrice : « Les élèves peuvent rencontrer les auteurs, lors des dédicaces bien sûr, mais aussi à l’Auditorium, la Fabrique et la Petite Fabrique ; par le biais des expos, des animations, des concours... Avant même l’ouverture du festival, plus de 2000 élèves de la région sont invités à découvrir les expos en avant-première et à discuter avec les auteurs déjà présents. C’est un travail important pour que la bande dessinée reste attractive auprès des plus jeunes. »

Elsa Sztulcman conclut en soulignant l’importance du dialogue entre les différents acteurs de la chaîne du livre pour mieux comprendre les attentes du lectorat et adapter les pratiques éditoriales aux enjeux contemporains : « Les rencontres avec les professionnels du livre, qu’ils soient prescripteurs, libraires, bibliothécaires… sont toujours une source d’enrichissement et de réflexion. Il est important, pour les éditeurs, d’entendre d’autres représentants de ce secteur, qui ont une autre approche, d’autres problématiques. Ils sont d’excellents relais entre les maisons d’édition et le lectorat ; il est précieux de pouvoir partager leur expérience sur les enjeux actuels du secteur. Notre collaboration avec la librairie partenaire du festival, Bulle en Stock, illustre bien ces synergies, à travers des initiatives comme des tirages spéciaux, des concours scolaires, des séances de dédicaces… Nous travaillons avec eux tout au long de l’année. »

La 29e édition des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens se tiendra les trois premiers week-ends de juin 2025, avec, à nouveau, une programmation riche et éclectique. Le festival, toujours gratuit, investira la Halle Freyssinet et plusieurs lieux culturels de la ville. Plus d’une centaine d’auteurs et autrices sont attendus. La nouvelle directrice, Sophie Mille, affirme sa volonté de conjuguer ouverture, diversité et attention accrue aux créatrices. Expositions immersives, ateliers, tables rondes et animations pour tous les publics rythmeront l’événement. Le festival privilégie une ambiance conviviale et un contact direct avec les artistes, sans stands éditeurs.

Des temps forts marqueront l’ouverture (7-8 juin) et la clôture (21-22 juin), avec un week-end central plus calme dédié aux expositions. Un concours régional de BD et un ancrage territorial renforcé complètent l’offre.

