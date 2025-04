Dimension 2025 : le salon où la science se lit comme un roman

Un pied dans les livres, un autre dans les labos, ainsi est la ville Palaiseau. Ses rues sont encore habitées par les fantômes des grands auteurs et autrices qui y ont résidé : Georges Sand, Charles Péguy ou Alexandre Dumas. Aujourd’hui ce territoire est celui des prestigieuses institutions scientifiques.

Le cluster de Saclay accueille entre autres l’ENS Paris-Saclay et Polytechnique. Un regroupement d’écoles « qui représente 20 % de la recherche scientifique européenne et produit des Prix Nobel tous les deux ou trois ans », nous rappelle Grégory Hermant.

Transformer l'essai

« On ne s’attendait à rien… et on a eu une très très bonne surprise en termes de fréquentation », se félicite Grégory Hermant à propos de la première édition du salon, qui avait lieu en avril 2024. « On a eu plus de 800 personnes sur la journée. Et les auteurs ont vendu jusqu’à 43 ouvrages chacun, ils nous disaient que c’était fou pour un premier salon. »

Un succès numérique qui s’explique par une formule séduisante pour les habitants de la zone. « D’après les retours des auteurs on a eu un public assez averti, de scientifiques, avec des questions assez précises de gens qui connaissaient bien les sujets abordés. Et de notre côté on a pu aussi observer un public familial et de curieux. »

Le pari demeure donc le même pour Dimension : « Faire un pont entre le passé littéraire de la ville et son identité scientifique actuelle ». La forme aussi : une vingtaine d’auteurs en science et en fiction, douze auteurs locaux, une exposition BD, cinq tables rondes, et une diffusion de film — le premier Alien de Ridley Scott. Les auteurs invités ont été choisis pour moitié par la municipalité, et pour l’autre par La Fringale Culturelle, portée par Alexandre Latreuille et Christophe Mangelle, qui aura la charge d’animer les tables rondes.

Grégory Hermant nous confie que si le succès se confirme, le Salon pourrait évoluer et passer sur une formule à plusieurs jours. Mais « pour l'instant, l'idée c’est de réaliser une belle deuxième édition, on va essayer de fidéliser le public ». À la fois des visiteurs locaux, donc, mais aussi certaines personnes qui viennent de plus loin, attirés par des têtes d’affiche à même de se faire déplacer les lecteurs.

Quand les littéraires parlent de science

Cette année, il s’agit notamment de Nicolas Martin, auteur de Fragile/s (Diable Vauvert), ancien animateur de La Méthode Scientifique sur France Culture et co-directeur de la programmation littéraire des Utopiales. « C’est une fierté personnelle d’avoir réussi à l’obtenir. Parmi les autres fiertés il y a Aurélie Jean, marraine de l'édition, que la Fringale Culturelle fait venir ». Docteure en sciences, entrepreneure et autrice, elle est spécialisée dans les algorithmes et l’intelligence artificielle. Elle vient de sortir à L'Observatoire un essai qui explore les bouleversements induits par l' « algorithmisation » des sentiments et de la sexualité.

Grégory Hermant a détaillé pour nous les thèmes des discussions à venir. À 11h : Imaginer la vie ailleurs, « Dans une galaxie imaginaire, sur la lune, dans un autre monde… c’est comment la vie ailleurs ? », avec Audrey Pleynet, Romain Lemaire, Arnaud Cassan. À midi, Imaginer le monde d’après, « On dit stop où on dystope ? », avec Nicolas Martin, Xavier Muller, Martin Lichtenberg, Norman Jangot.

À 14h30, Yves Girouard, Stephanie Janicot, Maria Bonnafous-Boucher et Simon Bréan questionneront le pouvoir de la fiction sur la société. Une heure plus tard, « Les algorithmes vont-ils nous faire la peau ? », avec Guillaume Sibout, Aurélie Jean, Isaac Azancot, Sylvain Forge. Enfin, la journée se finira avec une table ronde qui réunira Laureen Bouyssou, Fabrice Chemla, Jean Pruvost, Julien Sandrel, et qui aura à cœur de remettre en question l’éternel mythe de la dichotomie entre les scientifiques et les littéraires.

La projection d’Alien se suivra d’une discussion avec Arnaud Cassan, astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique de Paris et maître de conférences à Sorbonne Université : « En s’appuyant sur le film, il va nous parler de la vie extraterrestre : est-elle possible ou non ? sous quelle forme ? ».

Un Salon qui embrasse son territoire

Le Salon s’accompagne également d’un travail de médiation scolaire. Cette année, ce sera au tour de Laureen Bouyssou, journaliste « qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique » de visiter une école de Palaiseau. Thomas Hayman, dessinateur dont les illustrations sont exposées dans le cadre du Salon, ira lui dans une classe professionnelle des métiers de l’illustration et webdesign.

Une manière d’intégrer encore un peu plus le Salon au territoire local. « On a déjà pas mal d’auteurs qui travaillent sur le plateau de Saclay, on a aussi les éditions Polytechnique et Presse de l’Ensta qui ont un stand sur le Salon ». Pour l’année prochaine, Grégory Hermant nous partage la volonté des organisateurs de faire une antenne palaisienne du concours de nouvelle organisé depuis 20 ans à l’école Polytechnique.

Une maison d’édition palaisienne est également présente, Sérendip’Éditions. « Le soir, ils proposent de se retrouver dans un lieu de la ville pour continuer les débats avec leurs auteurs. Je pense que ça peut-être une bonne idée pour les prochaines années, de développer une sorte de off du Salon. »

De belles promesses pour cette édition 2025, mais aussi pour l’avenir...

