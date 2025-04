Librairies : créations, fermetures et reprises, état des lieux 2024

Ces évolutions se produisent dans un contexte économique difficile : augmentation des charges fixes, baisse du volume de ventes, progression continue du marché du livre en ligne - neuf et d’occasion -, autant de facteurs qui fragilisent la pérennité du réseau de librairies en France. Le recensement porte uniquement sur les librairies dont la vente de livres neufs constitue l’activité principale, notamment celles relevant du code APE 4761Z.

Sont exclues les grandes enseignes nationales, les annexes de librairies existantes, ainsi que les librairies spécialisées en mangas, dont la forte dynamique rend la comparaison globale peu pertinente.

Bilan chiffré 2024 : un solde positif, mais en baisse

Selon les données du CNL, on compte, en 2024, 129 créations, 72 fermetures (dont un tiers de librairies spécialisées) et 60 reprises, soit un solde net de +57 établissements. Ce chiffre, bien que positif, est en net recul par rapport à la moyenne annuelle de +108 librairies sur la période 2021–2023. En 2024, on enregistre moins de deux créations pour chaque fermeture.

Un tiers des créations - 44 librairies - ont bénéficié d’un soutien direct du CNL ou dans le cadre des conventions territoriales DRAC-CNL-Région actives dans onze régions (12 aides directes, 32 aides régionales). Après une moyenne de près de 150 créations annuelles entre 2021 et 2023 - en grande partie issues de reconversions post-Covid -, le chiffre recule pour la première fois, avec près de 130 créations en 2024. Cela porte à environ 600 le nombre de librairies ouvertes en quatre ans, soit le double de la période 2017–2020.

Typologie et répartition géographique des créations

Les librairies créées en 2024 restent majoritairement généralistes (74 %), un quart étant spécialisées ou multi-spécialisées. Parmi ces dernières, près de la moitié sont des librairies de bande dessinée (hors mangas). Une nouvelle tendance se confirme : les librairies avec espace thé ou café, qu’elles soient généralistes ou spécialisées, représentent 32 ouvertures en 2024, soit une sur quatre au total et une sur trois parmi les généralistes. Ces librairies ont ouvert dans trois cas sur cinq dans des communes de moins de 15.000 habitants.

Trois régions concentrent plus de 40 % des créations de 2024 : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne. Elles totalisent 14 départements à elles seules. La Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la région PACA se distinguent également par leur dynamisme. Toutefois, l’effet de concentration régionale est à nuancer : depuis 2021, plus de 270 communes ont vu naître une librairie, dont 3 sur 5 dans des communes de moins de 15 000 habitants, et 3 sur 10 dans des localités de moins de 5 000 habitants, souvent en zone périurbaine ou rurale. Les villes de plus de 100.000 habitants ne concentrent qu’un cinquième des créations, avec une part bien plus importante de librairies spécialisées (45 %).

Le CNL a directement soutenu près de 100 créations depuis 2021, en veillant à la formation, l’expérience et à la viabilité des porteurs de projets, notamment en analysant leur adéquation avec l’offre existante.

Une hausse des fermetures qui interroge

Après une période relativement stable entre 2017 et 2022 (30 à 40 fermetures par an), le nombre est passé à 60 en 2023 puis à 72 en 2024, dont un tiers concerne des librairies spécialisées. 40 % de ces fermetures touchent des établissements ouverts depuis 2017 : un tiers avant la crise sanitaire, deux tiers depuis 2020. Par ailleurs, 7 % concernent des librairies ayant été reprises entre 2020 et 2024.

La majorité des fermetures touchent des librairies dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 000 €, illustrant la fragilité de certains projets - notamment issus de reconversions professionnelles, portés par des personnes peu expérimentées, ou mal positionnés géographiquement.

Reprises : une stabilité qui appelle à la vigilance

Le nombre de reprises reste stable autour de 60 par an depuis 2017, et concerne dans plus de 80 % des cas des librairies généralistes. Ces transmissions sont essentielles au maintien du maillage territorial du réseau, tant pour les éditeurs que pour les collectivités. Un tiers des près de 300 reprises recensées depuis cinq ans ont bénéficié d’un accompagnement de l’Adelc et du CNL.

En 2024, le CNL a soutenu 70 projets via son aide à l’investissement, dont 25 reprises, confirmant l’enjeu stratégique de la transmission dans le renouvellement du tissu des librairies.

Crédits photo : Librairie La petite gare - Rezé (44400) (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com