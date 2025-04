Salman Rushdie : la condamnation de son agresseur reportée au 16 mai

Reconnu coupable de tentative de meurtre au second degré, Hadi Matar, âgé de 27 ans et originaire de Fairview, dans le New Jersey, n'est ainsi pas encore fixé sur sa peine. Il avait surgi sur scène le 12 août 2022, lors d’une intervention de Salman Rushdie à la Chautauqua Institution, pour le poignarder à de multiples reprises. L’écrivain a été grièvement blessé et conserve d’importantes séquelles, notamment la perte de la vue de l’œil droit et une mobilité réduite à la main.

Hadi Matar « déçu »

Le procès s’est ouvert le 10 février dernier au tribunal de Mayville, dans le comté de Chautauqua. Le verdict est tombé le 21 février, après deux heures de délibérations. Sans surprise, étant donné la présence de nombreux témoins et d’enregistrements vidéo, le jury l’a déclaré coupable. L’accusé, interpellé dès le jour de l’attaque et en détention depuis, a simplement murmuré « Palestine Libre » en quittant la salle d’audience, sans autre réaction apparente.

Son avocat, Nathaniel Barone, a indiqué que Hadi Matar était « déçu », tout en reconnaissant que « pour être honnête, il s’attendait plutôt à une telle décision ». De son côté, le procureur Jason Schmidt a diffusé une vidéo montrant Matar se levant, traversant la salle, puis se jetant sur Rushdie, blessant également Henry Reese, modérateur de la rencontre, atteint au front.

Pour l’accusation, cette séquence était une preuve accablante. « On ne poignarde pas quelqu’un 10 à 15 fois dans le cou et le visage sans s’attendre à une mort certaine », a martelé le procureur. La défense, représentée par Andrew Brautigan, a soutenu que l’intention meurtrière n’avait pas été démontrée et plaidé pour une requalification en agression.

Salman Rushdie a lui-même témoigné lors du procès. Il a décrit en détail l’attaque, survenue alors qu’il était assis sur scène : « J’ai remarqué cette personne qui venait vers moi en courant depuis la droite. J’ai remarqué les cheveux sombres et les vêtements noirs... J’ai été frappé par ces yeux qui me paraissaient ténébreux et féroces... Il m’a frappé très fort... J’ai vu une quantité impressionnante de sang imbiber mes vêtements. [...] Il m’était évident que j’allais mourir. »

L’écrivain est revenu sur cette agression dans un récit personnel, Le Couteau, publié en avril 2024 chez Gallimard dans une traduction de Gérard Meudal. L’ouvrage, évoquant sa convalescence et les séquelles de l’attentat, avait conduit la défense à demander un report de l’audience d’ouverture du procès, afin d’en examiner le contenu.

Par ailleurs, Hadi Matar est également visé par une procédure fédérale. Il est accusé de « tentative de fournir du matériel à une organisation terroriste étrangère », d’« acte terroriste outrepassant les frontières nationales » et de « fourniture de matériel à des auteurs d’actes terroristes ».

Les autorités le soupçonnent d’avoir apporté un soutien matériel au Hezbollah, groupe libanais que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste. Le ministère de la Justice n’exclut pas que cette organisation ait joué un rôle dans l’attaque du 12 août 2022. Un second procès se tiendra donc devant un tribunal fédéral à Buffalo, à une date encore inconnue.

En raison de la fatwa lancée contre Salman Rushdie par l’ayatollah Khomeini en 1989, à la suite de la publication des Versets sataniques, les soupçons ont d’abord porté sur la République islamique d’Iran. Si Téhéran a nié toute implication, elle a toutefois salué l’agression et récompensé Hadi Matar. Ce dernier a nié tout lien direct avec le régime iranien, tout en rendant hommage à l’ayatollah, décédé peu après l’émission de la fatwa.

Salman Rushdie signe par ailleurs son retour à la fiction avec The Eleventh Hour, un recueil de cinq récits écrits après l’attaque au couteau dont il a été victime en août 2022. L’ouvrage paraîtra le 4 novembre 2025 chez Penguin Random House. Les histoires, situées entre l’Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, abordent des thèmes tels que la mortalité, la colère ou encore les adieux.

