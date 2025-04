Réflexion sur l’authenticité du message coranique

Dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde en février 2015, Ali Malek alertait déjà : « Cinquante ans après la mort du prophète en 632, les premiers Califes ont entrepris une vaste manipulation du message sacré du Coran destiné à les maintenir au pouvoir, appuyés par les docteurs de la loi et leurs innombrables "hadiths" édictés depuis. Ils justifient par cet artifice tous les excès, les déviances et leur mainmise sur les croyants. Or aucun verset dans le Coran n’oblige les musulmans à être soumis à un calife »

Pas plus que ne sont encouragés - ni même autorisés - le meurtre, la violence ou l’oppression des femmes. Au contraire, le Coran énonce sans ambiguïté les priorités : « Dieu ordonne la justice, la bienfaisance. » (Sourate 16, verset 90)

À l’heure où le vice-ministre taliban des affaires étrangères vient de déclarer publiquement – avant de quitter son pays - qu’interdire l’éducation aux femmes était contraire aux valeurs de l’Islam, le courant dit des « coranistes » fait de plus en plus entendre sa voix dans le monde entier. Ce courant considère le Coran comme la seule source divine prophétique sûre : le message d’Allah y est clair et complet et n’a donc pas besoin des Hadiths pour le commenter ou pire le compléter. Rédigés pour les plus anciens près de deux siècles après la mort de Mahomet, ces écrits apocryphes ne peuvent donc pas avoir le même statut que le Coran.

Il fallait l’écrire. Ali Malek le démontre dans un essai passionnant et limpide qui ouvre une formidable perspective de dialogue et de coexistence apaisée avec le monde musulman.

Les éditions Télémaque nous en proposent les premières pages en avant-première :

Ali Malek, écrivain est né et vit en Algérie. Il a publié ses premières nouvelles et romans à Alger puis deux romans en France aux éditions Non lieu, Une terre bénie de Dieu sur la guerre civile et La mise à pied, parabole sur l’Algérie d’aujourd’hui.

Ali Malek est un nom de plume lui permettant de continuer à vivre dans son pays.

Parution le 28 mai 2025.

