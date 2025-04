Dans l'Aveyron, la littérature est un adolescent rebelle

L’édition 2025, qui se déroulera du 27 juillet au 3 août, se placera sous le un thème explicite : Zéro de conduite !. « Comment, lorsqu'on est enfant, adolescent, inventer son propre chemin face aux injonctions, aux normes, aux influences, aux traditions, aux intérêts économiques, aux stratégies familiales ? »

La programmation littéraire réunit cette année quatre auteurs et autrices. Parmi eux, Alix Lerasle, jeune poétesse révélée en 2022 par son recueil Faut-il des murs pour faire une maison ?, signe avec Du verre entre les doigts son premier roman. Ce texte écrit en vers libres, publié chez Le Castor Astral, s’attache à dire le quotidien fragile d'une mère et de ses trois enfants.

Éric Pessan, qui anime depuis plus de 20 ans des ateliers d'écriture en milieu scolaire, viendra parler d’Aussi loin que possible (L'Ecole des loisirs), roman sur la fugue de deux adolescents en quête de liberté. Karine Parquet, venue du journalisme et de l’édition, dévoile En île (éditions De Borée), un premier roman habité par les paysages battus par les vents de Belle-Île, et par des personnages cabossés.

Quant à Paloma Hermina Hidalgo, poétesse, dramaturge et critique, elle impose avec Matériau Maman (De Corlevour) une voix littéraire puissante et singulière. À la croisée du récit intime, de l’essai et du manifeste, son texte est salué comme l’une des plus intrigantes sorties de ces derniers mois.

Tout au long du week-end, ces invités échangeront avec le public lors de rencontres, lectures à voix haute et cafés littéraires, ou seront accompagnés sur scène par les comédiens Noëlle Miral, François Cancelli et Jean-Luc Debattice. Enfin, les classiques ne sont pas oubliés, avec Jules Vallès et L’Enfant, ou encore La Vie de Lazarillo de Tormès, qui viendront nourrir la réflexion autour de l’enfance insoumise.

L'ensemble du programme musical et littéraire est à retrouver ci-dessous :

