États-Unis : entre éducation et religion, la Cour suprême fait son choix

Plusieurs ouvrages pour la jeunesse sont au cœur d'un litige entre des parents d'élèves et le district scolaire du comté de Montgomery, dans l'État du Maryland, à l'est des États-Unis. Celui-ci s'est ouvert en 2022, quand le district met au programme des cours d'anglais plusieurs titres jeunesse qui évoquent l'homosexualité ou la transidentité.

Parmi ceux-ci, Prince & Knight, de Daniel Haack et Stevie Lewis, Uncle Bobby's Wedding, de Sarah S. Brannen, ou encore Born Ready, de Jodie Patterson et Charnelle Pinkney Barlow, qui abordent tous selon des angles différents des questions liées à l'identité ou aux relations amoureuses.

À l'origine, le district scolaire avait laissé la possibilité aux parents de soustraire leurs enfants aux heures de classe pendant lesquelles ces titres seraient étudiés, afin de ne pas aller à l'encontre de leurs convictions religieuses — ou d'une hétéronormativité prononcée. Quelques mois plus tard, le district était revenu sur cette option, trop complexe à mettre en œuvre et qui menaçait la cohérence des cours.

Des parents de confessions musulmane, chrétienne et orthodoxe ont alors attaqué le district scolaire, estimant que le conseil, par cette décision, allait à l'encontre de leur liberté religieuse. Elle constituerait même une violation des droits garantis par le Premier amendement, selon les plaignants.

La cour de district du Maryland avait renvoyé les parents dans les cordes, considérant qu'ils n'avaient pas « démontré l'obstacle à l'exercice libre de leur religion » et refusant l'injonction préliminaire pour maintenir leur droit de retrait de leurs enfants. La cour d'appel, sollicitée, avait suivi, menant les plaignants à la Cour suprême.

Libéraux contre conservateurs

L'audience de ce mardi 22 avril était particulièrement attendue, car elle permet généralement de prendre le pouls des orientations de la Cour suprême, tribunal de dernier ressort. Pour rappel, cette dernière réunit neuf juges, une majorité d'entre eux — six — provenant du camp conservateur, dont trois nommés directement par Donald Trump lors de son premier mandat.

Malgré leurs orientations politiques respectives, les juges de la Cour suprême sont amenés à statuer sur des questions touchant aux droits fondamentaux des citoyens américains, et peuvent parfois s'éloigner du positionnement de leur camp. Ainsi la Cour suprême a-t-elle récemment suspendu les expulsions de migrants vénézuéliens par l'administration américaine, soupçonnés d'être des « membres de gangs ».

Brett Kavanaugh, un des juges assesseurs de la Cour suprême, s'est publiquement étonné, lors de l'audience du 22 avril, que le district scolaire « ne respecte pas la liberté religieuse » en refusant aux parents le droit d'exclure leurs enfants de certains enseignements. Le juge Samuel Alito, nommé par George W. Bush comme son confrère, a aussi souligné que le propos des livres pouvait heurter des convictions religieuses, rapporte l'Associated Press.

« Le livre a un message évident », a-t-il souligné au sujet d'Uncle Bobby’s Wedding, « et un grand nombre de personnes pensent qu'il s'agit d'un bon message, et peut-être qu'il s'agit d'un bon message, mais c'est un message auquel de nombreuses personnes ayant des convictions religieuses n'adhèrent pas ».

La juge Sonia Sotomayor, nommée par Barack Obama, a pour sa part questionné les motivations pour soustraire les enfants à la lecture des ouvrages : « Est-ce que le mariage de deux hommes motive l'objection religieuse ? » Les livres, a-t-elle relevé, ne comportent aucune description ou représentation d'actes sexuels.

Le groupe éditorial Penguin Random House, mais aussi l'organisation d'auteurs Authors Guild et l'Educational Book and Media Association, qui réunit des fournisseurs de livres aux établissements scolaires, ont présenté des arguments pour défendre « l'expertise des professionnels de l'éducation et le droit des élèves de se reconnaitre et de connaitre leurs camarades par les livres », rapporte Publishing Perspectives.

Une importante décision

Le verdict de la Cour suprême est attendu pour le mois de juin prochain, au plus tôt, et pourrait limiter ou, au contraire, intensifier la vague de censures et de retraits d'ouvrages des bibliothèques qui submerge les États-Unis depuis près de cinq ans.

Organisées par des groupes de pression, religieux ou politiques, les demandes de retraits d'ouvrages se sont multipliées dans le pays, au prétexte de protection des plus jeunes. Sur l'année scolaire 2023-2024, 10.046 tentatives de censure d'ouvrages ont ainsi été relevées par l'organisation non gouvernementale PEN America. Les bibliothécaires américains, dans certains territoires ou districts scolaires, pratiquent même l'autocensure, craignant des sanctions ou des représailles.

Dans le domaine de la littérature jeunesse, qui n'est pas épargné, les titres les plus visés sont ceux qui évoquent des relations homosexuelles, l'identité de genre ou qui remettent en cause les stéréotypes et les distinctions genrées en cours au sein de la société.

L'audience peut être revisionnée ci-dessous.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

