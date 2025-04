Le Temps des scramasaxes, ou l’épopée d’un siècle inclassable

Pourquoi ai-je choisi d’écrire la saga Le Temps des scramasaxes sur le VIe siècle ?

On parle peu du VIe siècle à l’école, sinon pour y caser le nom de Clovis entre ceux de Vercingétorix et de Charlemagne. Ce siècle est en effet inclassable : l’empire romain vit un âge sombre en Occident comme en Orient, à cause des migrations barbares et des hérésies.

L’Église trinitaire pourfend partout un paganisme qui cache ses statues, pendant que les Gaules éclatent en royaumes germaniques : l’Aquitaine est wisigothe, la Provence ostrogothe, la vallée du Rhône burgonde, le nord de la Loire est devenu mérovingien.

À cette époque, les élites gauloises sont hautement civilisées ; elles fréquentent des écoles réputées comme celles d’Autun ou de Bordeaux qui forment les hauts fonctionnaires, ducs, comtes, préfets, sénateurs, évêques et poètes. Passionnés de politique, ces Gaulois et Gauloises romanisés n’ont pas la langue dans leur poche et écrivent encore en bon latin. J’ai dévoré leurs témoignages.

J’ai exploré les tombes et les papyrus. J’y ai trouvé un flamboiement romanesque ! Des reines enterrées avec leur boule de cristal, des pierres de lune, des malédictions sur les cornes de bière, des ermites thaumaturges, de grands chevaliers couchés sous terre auprès de leurs chevaux, l’opium en vente partout, des sectes de fous, des succubes dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, quelques monstres (couronnés ou pas) et de magnifiques hybrides au fond des bois. Mais aussi des milliers d’anonymes enterrés au bord des routes.

Il y avait de quoi écrire une saga tumultueuse, pleine de fureur et de merveilleux. Et puis, coup de chance : j’ai rencontré l’Édition des Libertés, où œuvrent des passionnés de littérature historique. Les cinq volumes du Temps des scramasaxes y sont nés.

