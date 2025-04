Familia, un drame inspiré de la vie et du livre de Luigi Celeste

Signé par Francesco Costabile et Vittorio Moroni, le scénario de Familia s'inspire directement de l'ouvrage de Luigi Celeste, dans lequel Costabile a vu une « tragédie grecque contemporaine ». Pour rendre son film plus réaliste et sensible, le réalisateur a effectué, après l'écriture du scénario, une tournée au sein de centres antiviolences italiens.

Si les violences conjugales sont représentées frontalement dans le long-métrage, Francesco Costabile a souhaité montrer tout aussi directement la violence institutionnelle à laquelle les familles sont confrontées.

Au casting de Familia, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, ou encore Francesco Di Leva.

Par Antoine Oury

