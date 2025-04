Les deux lauréats du Prix du livre du réel 2025 sont dévoilés

Créé en 2017 à l’initiative de la librairie Mollat, le Prix du livre du réel consacre la narrative non-fiction en récompensant un ouvrage de littérature et une bande dessinée associant le meilleur du reportage et de la littérature, de l’enquête et du style. Le prix est doté de 6000 euros. Il a comme partenaires le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux.