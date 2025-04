L’Amérique qu’on ne regarde plus

Avec une écriture qui épouse le rythme lent de la terre, Dan O’Brien propose dans Adieu, Dakota un récit de retour. Jason, professeur de littérature de vingt-huit ans, quitte Colorado Springs pour rejoindre sa mère mourante dans le Dakota du Nord. Il retrouve des paysages familiers, rongés par la modernité pétrolière, et une famille altérée par le temps et la maladie. Le roman tient de la traversée : des routes de l’ouest aux souvenirs d’enfance, des gestes quotidiens aux bouleversements structurels.

Sans grandiloquence, le texte capte la rugosité des choses : une poignée de main paternelle, l’odeur de pétrole brut, la fragilité d’un corps maternel, dévoré par la maladie. Le retour au pays s’accompagne d’un désenchantement politique discret mais persistant. Les promesses du boom ont apporté camions, embouteillages et cynisme. En filigrane, la lucidité de Jason : il n’y a pas de consolation possible, seulement des présences à honorer et des absences à apprendre.

Pas de pathos, mais une certaine sécheresse mélancolique, presque stoïque. Dan O’Brien sait dire l’intime sans effets, à hauteur d’homme. L’ombre du passé ne pèse jamais plus que la lumière d’un souvenir. La beauté du roman réside là, dans cet équilibre entre mémoire et deuil, déracinement et résilience. Une Amérique familière mais jamais idéalisée, peuplée de visages marqués et de terres qu’on n’habite plus qu’à moitié.

Par Ewen Berton

