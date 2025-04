Belgique : Bérénice Pichat, Prix des Librairies Indépendantes 2025

La cérémonie de remise du Prix s’est tenue ce mercredi 23 avril à Bruxelles, en présence de l’autrice et de son éditrice, Lola Nicolle.

Domestique au service des bourgeois, elle est travailleuse, courageuse, dévouée. Mais ce week-end-là, elle redoute de se rendre chez les Daniel. Exceptionnellement, Madame a accepté d'aller prendre l'air à la campagne. Alors la petite bonne devra rester seule avec Monsieur, un ancien pianiste accablé d'amertume, gueule cassée de la bataille de la Somme. Il faudra cohabiter, le laver, le nourrir. Mais Monsieur a un autre projet en tête. Un plan irrévocable, sidérant. Et si elle acceptait ? Et si elle le défiait ? Et s'ils se surprenaient ? — Quatrième de couverture de La petite bonne

Nouveau prix belge : place aux lecteurs

Créé cette année par le SLFB, ce nouveau prix littéraire récompensera chaque année un ouvrage de littérature paru dans l’année précédente.

Une première sélection de cinq titres est opérée par un comité composé de douze libraires indépendants, puis le vote final est confié au public, invité à voter dans les cinquante librairies participantes à travers toute la Belgique francophone.

Cette première édition distinguait donc un livre publié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Le 6 janvier dernier était annoncée la sélection, et les lecteurs avaient jusqu’au 16 mars, date de clôture de la Foire du Livre de Bruxelles, pour faire leur choix entre : Ilaria ou la conquête de la désobéissance,

de Gabriella Zalapì (Zoé) ; La lumière vacillante, de Nino Haratischwili (Gallimard) ; Roman de Ronce et d’Épine, de Lucie Baratte (éditions du Typhon) ; Tirer, d’Alexandre Valassidis (Scribes) ; et La petite bonne, de Bérénice Pichat (Les Avrils).

