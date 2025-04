Sud Culture Solidaires se dote d'une branche Métiers du livre

L'union syndicale Solidaires, et plus particulièrement le syndicat Sud Culture Solidaires, s'inscrit plus fortement dans le secteur du livre, avec la création d'une branche dédiée aux métiers du secteur. Celle-ci « réunit des libraires, des éditeurs, des distributeurs, afin de se regrouper, d’échanger et de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets », nous explique Michel Guillo, élu Sud au CSE Hachette.

La syndicalisation des salariés du secteur s'effectue toujours auprès de Sud Culture Solidaires, mais la création d'une branche spécifique offre de nouvelles perspectives d'actions sur les problématiques propres. « La présence d’un syndicat permet aussi aux salariés d’être soutenus, aidés et accompagnés, avec des informations fiables », ajoute-t-il.

La branche Métiers du livre procède également au regroupement des adhérents et adhérentes du secteur, répartis à la fois sur les champs de la culture et du commerce.

Sud Culture Solidaires profite de l'élan acquis à l'issue des dernières élections professionnelles dans la branche Librairie, où le syndicat a recueilli 13,27 % des suffrages ce qui en ferait, après validation des résultats par le ministère du Travail, le 3e syndicat représentatif des salariés.

« Ce résultat témoigne d'une visibilité nouvelle depuis quelques années : Sud Culture était au départ un syndicat d'agents et agentes du public, mais le nombre de personnes du secteur privé a récemment augmenté, tout comme celui des adhérents isolés, dont ceux issus du secteur du livre », analyse un libraire syndiqué.

L'organisation syndicale a mené un travail de terrain spécifique à chaque métier, préalable aux élections professionnelles, à l'aide de professions de foi communiquées aux travailleurs et travailleuses concernés — celle des métiers du livre et du disque est accessible en fin d'article.

« L’union fait la force »

« La branche Métiers du Livre se regroupe, pour l’instant, et œuvre à la cohésion de son discours. Nous accueillons encore de nouveaux membres, qui apportent leurs propres idées et interrogations », nous explique Michel Guillo, l'élu Sud au CSE Hachette. Très récente, l'organisation se précise, mais plusieurs sujets transversaux s'imposent déjà, comme « le phénomène de concentration de l'édition et la montée de l’extrême droite », camp politique par nature hostile à l'action syndicale.

Réunir les professions du livre aura ainsi pour effet, espère la branche de Sud Culture Solidaires, d'améliorer le dialogue entre les corps de métier, et d'engager « un travail plus global sur la filière », nous explique-t-on. « Nous ne voulons pas tenir des discours corporatistes, où l'éditeur critique le représentant, le représentant les libraires et les libraires, l'éditeur. Nous entendons nous rencontrer pour travailler et agir ensemble, mais aussi construire des rapports de force. »

Les professionnels du livre syndiqués auprès de Sud Culture Solidaires comptent faire bouger les lignes d'un dialogue social un peu moribond, à leurs yeux. « En étant plus nombreux au syndicat Sud, nous aurons plus de poids pour travailler et dénoncer les phénomènes que nous observons depuis quelques années. Dans la distribution, la représentation syndicale actuelle ne favorise pas une action forte. Nous avons l’impression que le monde du livre n’a pas beaucoup bougé », estime encore l'élu Sud au CSE Hachette.

À LIRE - Filiales de Hachette : “La direction est silencieuse, les salariés s'organisent”

Du côté de la librairie, la grille des salaires, assez sclérosée pour les plus faibles rémunérations, attire évidemment l'attention. « Certes, la librairie est un métier peu rentable, mais ce n'est pas une raison pour faire des salaires une variable d'ajustement », remarque un libraire syndiqué chez Sud Culture Solidaires. « De plus, cette grille est souvent déconnectée de nos tâches quotidiennes : des employés de niveaux 2 ou 3 effectuent ainsi des missions de niveaux 5 ou 6. Quand on demande une reconnaissance des tâches et un salaire à la hauteur, la réponse de la direction se limite généralement à “supprimer” ces tâches. »

Bien consciente des problématiques auxquelles la librairie est confrontée, la formation syndicale revendique notamment des échelles de salaires plus réduites, en limitant l'écart entre les plus bas salaires et les plus élevés.

« L’union fait la force », souligne Michel Guillo, en invitant d'autres travailleurs et travailleuses à rejoindre le syndicat et sa branche dédiée : « Nous voulons rendre visibles les invisibles », assure-t-il.

Photographie : Sud Culture Solidaires, détail de la profession de foi Métiers du livre et du disque

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com