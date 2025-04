Jeff Kinney offrira 160 000 livres aux enfants défavorisés

USA Today a dévoilé l’info en exclusivité : Partypooter, le 20e titre de la série s’accompagnera d’une belle surprise. Jeff Kinney offrira 20.000 livres chaque mois du 19e opus, durant huit révolutions lunaires, en partenariat avec l’organisation à but non lucratif First Book. 2025 marque les 18 ans de son personnage, qui aura conquis 300 millions de lecteurs à travers la planète, affirme son éditeur américain.

Le réseau First Book est engagé dans la lutte contre les inégalités éducatives : il permet aux enseignants et bénévoles travaillant dans des structures accueillant majoritairement des enfants de familles modestes de commander des ouvrages à bas prix via le site fbmarketplace.org. Kinney, qui a grandi entouré de livres, dit aujourd’hui mesurer la chance que cela représentait.

« J’adore leur mission et leur philosophie », explique-t-il. « Nombre d’enfants qu’ils aident n’ont jamais eu leur propre livre. On le lit dans leurs yeux quand on leur en offre un : ils n’en reviennent pas qu’il leur appartienne. Parfois, ils l’enlacent spontanément contre leur poitrine, comme un trésor. »

Intitulé Partypooper, le nouveau volume met en scène un anniversaire raté : Greg croit à une fête surprise, mais sa famille a tout bonnement oublié la date. L’affaire prend une ampleur virale, et Greg tente d’en tirer profit. En marge de la sortie, l’auteur prépare des visites surprises dans des écoles : une fausse leçon sur l’entretien des livres tourne soudain à la fête, avec gâteau géant et distribution de romans. Un hommage décalé à l’humour et à la générosité de la série.

Kyle Zimmer, présidente-directrice générale de First Book, se réjouit d’un pareil investissement : « C’est ce genre de joie, cet amour des livres que nous voulons que chaque enfant puisse ressentir. » De fait, ce don participera à l'élaboration d'une « nation de lecteurs et une main-d’œuvre alphabétisée, telle que les employeurs en ont besoin ». Et d’ajouter : « C’est crucial, car améliorer le niveau de lecture dans notre pays commence par augmenter l’accès des enfants à des livres captivants, capables d’éveiller leur goût pour la lecture. »

En parallèle, la sortie de Partypooper, nouvel épisode des mésaventures de Greg Heffley, sera ponctuée de festivités. Le héros (anti-héros…), persuadé que sa famille prépare une fête pour son anniversaire, découvre qu’ils ont tout simplement oublié la date. Lorsque l’oubli devient viral sur les réseaux, Greg en profite pour tenter de tirer son épingle du jeu.

Pour marquer cette sortie, Jeff Kinney, officier de l'ordre des Arts et des lettres depuis 2019, organisera des interventions surprises dans plusieurs écoles. Une fausse séance éducative sur l’entretien des livres, animée par un comédien, dégénérera volontairement en véritable fête : apparition inattendue de l’auteur, gâteau géant et distribution de romans. Une mise en scène ludique fidèle à l’esprit irrévérencieux de la série.

La date de publication en France n'est pas encore connue – la version anglais est prévue pour octobre prochain.

