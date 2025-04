Le festival du livre audio et du podcast annonce son édition 2025

Les lectures immersives se tiendront le mercredi 14 mai en compagnie de L’écrit du son à l'Espace Django.

Pour les formations et ateliers, le festival propose l'atelier « créer un podcast » le 20 mai, où les participants découvriront les étapes de production d’un podcast, ainsi qu'une formation sur l’État du marché du livre audio le 21 mai, offrant un aperçu des acteurs et des enjeux de ce secteur en pleine croissance.

Le 23 mai, un atelier d’initiation à la lecture à voix haute sera animé par Fabiola Kocher, comédienne et experte en voix off. Ce moment permettra à tous les participants de découvrir les techniques de base de la lecture à voix haute.

Le samedi 24 mai, de 10h à 18h, la Médiathèque André Malraux organise le Casting La Voix, un événement ouvert à tous. Les candidats devront préparer un extrait littéraire à lire devant un jury de professionnels. Le lauréat recevra une démonstration professionnelle, et les deuxième et troisième prix gagneront des livres audio.

Le festival s’ouvre également aux jeunes avec des activités comme Au creux de votre oreille le 14 mai, une lecture immersive dédiée aux scolaires. Les lycéens pourront également élire leur lauréat lors du Prix Plume de Paon des Lycéens, qui se déroulera le 22 mai après six mois d’écoute et d’activités autour du livre audio.

La Plume de Paon est une association dédiée à la promotion du livre audio et de la lecture à voix haute. Son objectif est de favoriser l’accès à la culture sonore pour tous les publics, en particulier les jeunes, en organisant des événements, des formations et des ateliers autour de l’audio-livre et du podcast. Elle œuvre également pour la découverte de nouveaux talents dans le domaine de la narration et du son, en

mettant en lumière la richesse de ce média.

Le Festival du Livre Audio se tiendra à divers lieux à Strasbourg, dont l'Espace Django, la Médiathèque André Malraux, la Médiathèque Olympe de Gouges ou encore le Centre de culture numérique de l’Université. Les événements sont gratuits sur inscription, et certaines formations et ateliers nécessitent une inscription préalable via les liens fournis sur le site du festival.

Ci-dessous, le programme complet du festival :

