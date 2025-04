Le site LivreSuisse ouvre sa boutique en ligne

Avec cette initiative, LivreSuisse entend renforcer l’économie locale en incitant les lecteurs et lectrices à privilégier les librairies de proximité. Dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux et les difficultés que traverse la presse, le rôle des librairies indépendantes reste central dans l’écosystème du livre. Cette stratégie numérique propose également une alternative éthique aux plateformes de vente en ligne dominées par de grandes multinationales.

Le catalogue, mis à jour quotidiennement, recense plus de 1,6 million de références suisses et internationales. Les commandes peuvent être retirées directement en librairie ou livrées à domicile, accompagnées d’une facture. Ce nouvel outil vient compléter la plateforme déjà dédiée à l’actualité du livre, en lui ajoutant une dimension commerciale et promotionnelle.

Le développement de la boutique a bénéficié du soutien de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), via son programme Livre+, ainsi que de celui du Canton de Vaud et de l’Office fédéral de la culture, dans le cadre de projets de transformation.

LivreSuisse fédère environ 130 professionnels du livre – libraires, éditeurs et diffuseurs – de Suisse romande. Elle œuvre activement à la défense et à la valorisation du livre en Suisse comme à l’international.

Crédits image : LivreSuisse

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com