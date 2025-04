Le Petit Larousse 2026 : la francophonie enrichit le français

Forte de ses 300 millions de locuteurs dans le monde, le français se renouvelle sans cesse grâce à l'apport des francophones québécois, belge, suisse, algériens ou autres malgaches. Mais aussi, malgré la lente et fatale disparition des langues régionales, par les mots utilisés au niveau local dans l'hexagone.

Le Petit Larousse ne manque pas de prendre en compte cet enrichissement, en intégrant à sa nouvelle édition plus d'une quinzaine de mots issus de pays européens, africains et du Québec. Ainsi, Le Petit Larousse nous apprend que dans la province francophone d'Amérique du Nord, un motard est un membre d'un groupe de motocyclistes généralement associé au milieu criminel.

Le pont, dans le milieu dentaire, est la traduction à la québécoise de dental bridge. Une circulaire est une brochure publicitaire, et un procédurier un document qui détaille l'ensemble des procédures et instructions relatives à l'exécution d'une tâche.

Nos voisins suisses et belges ne sont pas en manque. Les premiers apportent champignonneur, pour désigner une personne qui va cueillir les champignons, et dialogueur, euse, pour une personne employée par une ONG ou une association caritative, chargée d'engager la conversation pour récolter des fonds auprès des passants.

Au pays de Jacques Brel, astruquer c'est avaler de travers et s'étouffer en mangeant. Et un spépieux ou une spépieuse (du wallon spépier, qui signifie décortiquer entièrement un os ou une carcasse), est quelqu'un d'exagérément méticuleux, pointilleux, tatillon.

Le français, au pluriel

Les différentes régions francophones d'Afrique apportent leur lot de nouveautés. Dans le nord, les Algériennes portent des karakous, une veste traditionnelle ornée de broderies complexes, souvent dorées. Dans l'ensemble du Maghreb, le régionalisme consiste à apporter sa préférence à quelqu'un à cause de son appartenance régionale, indépendamment des critères de compétence ou de mérite.

En Afrique centrale, le liboké, ou les maboké au pluriel, est une préparation de poisson ou de viande enveloppée de feuilles (de bananier par exemple), ce plat est particulièrement apprécié au Congo. Le mot vient d'une langue bantoue et signifie paquet, papillote. Honorable (dérivé de l'anglais honourable), est un titre honorifique donné à une personne ayant occupé certaines fonctions officielles. Au Québec, ce titre est également utilisé pour les lieutenant-gouverneur. Plus au sud, à Madagascar et à la Réunion, un barreau est un portail donnant accès à la cour d'une maison créole traditionnelle.

Enfin, les régions de l'hexagone continuent d'influencer la langue française malgré un centralisme linguistique qui étouffe les langues locales. Dans le sud-ouest, l'occitan nous donne le mot ombrée, qui désigne le versant exposé à l'ombre d'une vallée de montagne. Une prée, dans l'ouest, est la version féminine d'un pré.

Il s'agit donc d'une prairie, d'une vaste étendue où l'on garde par exemple les vaches. À l'est, on a emprunté du gaulois le mot balma, pour former balme ou baume, c'est-à-dire une cavité naturelle située sous un rocher.

