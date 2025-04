Le chant du merle humain : comme une vie posée sur une branche….

Peu disert, l’homme raconte sa vie dont on ne saura peu de choses sinon qu’il se met à sa table de travail, regarde les autres humains promener en bas de son immeuble. Il partage son appartement avec « la femme avec qui je vis » et quand elle s’absente, il la cherche, l’appelle, s’installe à sa place dans la cuisine et se fait la conversation en se regardant manger.

Il n’y a pas d’action dans ces pages, l’intérêt de cette lecture est ailleurs : l’imagination du narrateur qui lui permet de voyager tout en restant dans son refuge, une vision particulière de la vie comme si celle-ci était extérieure à lui, une chose qu’on contemple avec curiosité et pour laquelle on n’y attache que peu d’importance.

Samy Langeraert nous plonge dans l’intimité énigmatique, naïve, teintée de poésie, d’un homme somme toute banal qui perçoit le monde et les émotions sans se les approprier. L’auteur nous parle également de lecture dont le narrateur se sent étranger et l’écriture qui l’interroge.

Récit singulier comme son titre : le merle ne chante plus en hiver, il attend la meilleure saison, un peu comme notre personnage qui s’intègre dans un quotidien ritualisé en attendant des jours meilleurs. Une écriture minimaliste, des textes fragmentés où la réalité côtoie les rêves, l’auteur ne s’est rien interdit pour partager avec le lecteur, les interrogations d’un homme dont la plus grande qualité est l’écoute. Et nous, nous sommes enchantés de l’avoir rencontré.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com