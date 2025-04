Comment échapper à la gravité ?

Que faire quand on s’appelle Caterina, qu’on n’est rien, qu’on n’a pour soi que la terre ferme, les ongles souillés, les mains fendues, et que le rêve, furieux et délirant, semble plus attirant que la vie réelle ?

L’Île des femmes qui volent (trad. Audrey Richaud) est une chronique familiale autant qu’une parabole féministe. On y sent la puissance des éléments, l’enracinement des croyances et la vigueur des mythes, porteurs d’identité, à la fois intime et collective. Entre obsession, désir, illusion et vérité, ce roman célèbre l’élan vers l’émancipation et la conquête de la liberté.

Les éditions Phébus nous en proposent les premières pages en avant-première :

Voici la reformulation du texte, sans ajout d’information extérieure :

Née en 1990, Marta Lamalfa vit à Rome, où elle exerce au sein d’une organisation humanitaire. Titulaire d’un diplôme en langues et cultures du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, elle maîtrise cinq langues, parmi lesquelles le français. L’Île des femmes qui volent marque ses débuts en littérature.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com