Samuel, le succès animé d'Arte et Émilie Tronche, décliné en BD

Écrite, réalisée et interprétée par Émilie Tronche, la série Samuel a touché des millions de spectateurs et de spectatrices, qui ont suivi avec attention et émotion le quotidien de ce jeune garçon de 10 ans. Via son journal intime, en une vingtaine de chapitres, la série raconte le quotidien banal mais aussi dramatique de Samuel.

Samuel a 10 ans. Il tient un journal et il a un problème. Son problème c’est que Basile a dit à la grande Julie que Samuel l’aimait. C’est faux, il s’en fiche de Julie. C’est juste qu’elle a rigolé à l’une de ses blagues et qu'il a trouvé ça sympa de sa part. Bon, en fait Samuel aime Julie mais personne ne doit savoir. Même pas Corentin, son meilleur ami qui mâche sa langue et sait faire la chandelle. Surtout pas Dimitri, que Samuel déteste, et dont toutes les filles sont amoureuses car il court très vite, a de bonnes notes et un humour subtil. Ni Bérénice que toute la classe appelle « La Folle » car elle est colérique et parfois même agressive. Et ni la maîtresse, ni ses parents, ni le monde entier. – Le synopsis de la série Samuel

À travers ce personnage, Émilie Tronche se raconte, tout comme elle raconte des bribes de l'enfance de chacun et chacune. « J'ai travaillé surtout à partir de souvenirs. Pour ça, j'ai un bon bagage parce qu'avec mes sœurs on a toujours aimé confronter nos mémoires », expliquait la créatrice.

« J'ai essayé aussi de retrouver les questions que je me posais quand j'avais 10 ans sur tout et rien, et notamment la mort. Je me suis rappelé qu'à ce moment-là quelque chose a changé dans le rapport à la vie, au temps : j'ai commencé à réaliser qu'un jour on allait mourir, que je ne serais pas toujours une enfant, et Samuel a ça en lui. »

Avec son graphisme épuré, en deux dimensions et à partir de douze dessins par seconde, Samuel va droit au but : « J'avais envie de faire un petit film pour moi-même, rapide à concrétiser, et c'est lui qui est apparu, direct, tel qu'on le découvre dans le premier épisode », expliquait-elle.

À partir du 21 mai prochain, le journal intime de Samuel sera à retrouver en librairies, dans un album coédité par Casterman et Arte. Et, pour la parution, Arte diffusera, le jeudi 22 mai 2025 à minuit, l'intégrale des épisodes de Samuel, sous la forme d'un long-métrage.

