JO 2024 : même Le Petit Larousse s’est mis au sport

Un dictionnaire à l’image de son époque. Chaque année, le Petit Larousse s’offre une mise à jour, et reflète les thématiques fortes qui ont marqué son année. L’édition 2026 confirme l’ancrage du sport dans le langage courant, évidemment influencé par le passage historique des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale française, entre juillet et août 2024.

Quelques personnalités sportives sont rentrées dans le langage courant, à l’image de la gymnaste américano-brésilienne Simone Biles, qui s’est illustrée en remportant quatre médailles, dont trois en or lors de la compétition. À 27 ans, et trois ans après s’être retirée de plusieurs épreuves aux Jeux de Tokyo en raison de problèmes de santé mentale, la sportive a démontré une résilience et une détermination exemplaires, inspirant de nombreux jeunes athlètes.

Son parcours personnel a attiré l’une des plus grandes productions mondiales : celle de Netflix, qui lui a consacré une série documentaire intitulée Le Nouvel Essor de Simone Biles. Bien qu’elle n’ait pas encore décidé de sa participation aux Jeux de Los Angeles en 2028, elle continue de marquer l’histoire de la gymnastique, et trouve ainsi sa place dans Le Petit Larousse illustré de 2026.

Un quadruplé olympique qui fait date

À ses côtés se trouvera une autre personnalité marquante des jeux de Paris, mais cette fois-ci originaire de la France hexagonale. Le Toulousain Léon Marchand s’offre un nom dans cette nouvelle édition. Et pour cause, le prodige de la natation a remporté quatre médailles d’or individuelles, établissant plusieurs records olympiques, et une médaille de bronze en relais.

Il a ainsi inscrit son nom dans l’histoire du sport, et dans celui du Petit Larousse illustré. Pour celles et ceux qui découvriront son patronyme entre les pages de l’ouvrage, les auteurs du dictionnaire le décrivent à travers ses performances sportives. Y sont notamment notés les temps de son record mondial de 400 m quatre nages, qu'il détient depuis 2023, et celui du 200 m quatre nages (petit bassin).

Une alpiniste aux sommets du dictionnaire

Deux femmes viennent compléter le palmarès des sportives françaises dans le dictionnaire. Parmi elles, Pauline Ferrand-Prévot, qui a remporté cinq titres de championnat du monde ainsi qu’un titre olympique en 2024 dans son sport favori : le VTT.

Sophie Lavaud, alpiniste suisse, française et canadienne, débarque également dans l’ouvrage, aux côtés d’Alexandre Léauté, paracycliste français. Il a marqué l’esprit des fans de sport en remportant quatre médailles : deux en or et deux en bronze. Il compte désormais huit médailles paralympiques (trois en or, une en argent et quatre en bronze) et vingt titres de champion du monde, dont treize sur piste et sept sur route.

Le parasport entre dans le langage courant

L’entrée de figures sportives majeures dans Le Petit Larousse illustré 2026 s’accompagne de l’apparition de termes qui témoignent de l’évolution du regard porté sur le handicap et la pratique sportive. Des mots comme parasport, paralympien, ou encore sport adapté, boccia, cécifoot, rejoignent ainsi les colonnes du dictionnaire, traduisant l’attention accrue portée aux disciplines handisport et à leurs athlètes.

Ces termes ne sont pas seulement des définitions : ils participent à une reconnaissance culturelle et linguistique plus large. Le mot dépathologisation, par exemple, vient interroger les représentations traditionnelles du handicap, en défendant une approche centrée sur les capacités et l’environnement, plutôt que sur le seul diagnostic médical.

Cette évolution lexicale reflète aussi les efforts déployés lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour accorder une visibilité équivalente aux deux compétitions, marquant un tournant dans la mise en valeur des athlètes paralympiques sur la scène sportive mondiale.

Crédits image : Simone Biles aux Jeux de Paris 2024, photographiée par Andy Miah (CC BY-NC 2.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com