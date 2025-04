Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Frédéric Berthet, le nom est (un peu) connu pour son roman Daimler s’en va (prix Roger Nimier 1988) dont Fabienne Grolleau a parlé dans nos colonnes en 2012 (ici). Texte très court (Berthet n’aimait pas les romans-fleuves), habité par la mélancolie et une drôlerie désabusée, qui font songer irrésistiblement à l’humeur « hussarde », si bien, d’ailleurs, que Marc Dambre Génération hussards n’hésite pas à le classer dans la quatrième génération des Hussards.

Avant de mourir à cinquante ans d’une crise cardiaque, Berthet, homme discret, bon vivant, ami de Echenoz, Barthes, Neuhoff, Besson, entre autres…, a écrit, outre des nouvelles, pas mal d’articles littéraires. La Table Ronde en a rassemblé quelques-uns parus à la fin des années 80, début 90, principalement dans Le quotidien de Paris, le Figaro littéraire, et l’Idiot international.

Le tout est intitulé L’Impassible, en référence à un article de janvier 89 où Berthet, comme l’écrit son ami Norbert Cassegrain en introduction, « dressait en marge la silhouette de l’Impassible, stoïcien émotif, irrésistible danseur de Fox-trot avant qu’il ne repose enfin en paix (…) Le titre du volume (…) s’imposait de lui-même ». Cet article figure dans le recueil. On y lit notamment (je ne résiste pas) : « L’Impassible a le même âge, une fois pour toutes, celui où il est revenu de tout (…) il est condamné à tomber régulièrement sur des femmes fatales, comme Baudelaire sur la Fanfarlo, ou Nerval sur la Pandora. »

Ses critiques sont courtes, percutantes, ironiques, enthousiastes... Il y met un peu de lui-même et ne cache pas ses amitiés, notamment pour Sollers qui lui confiera l’élaboration d’un numéro de sa revue L’infini, consacré à la Génération 89 et regroupant les textes de vingt-deux talents de l’époque (on trouvera sur la Toile l’interview que Pivot consacre à Berthet à ce sujet, ici).

Dans ce recueil où L’impassible vire parfois à l’enthousiaste, on y voit Marcel Aymé, Nimier (il narre avec humour sa rencontre avec lui), Blondin dont il dit : « Vous n’êtes pas vraiment un père pour nous : vous seriez plutôt l’oncle de notre génération. Un oncle excentrique, presque d’Amérique, dont le conseil de famille ne parle qu’en baissant la voix, et qui nous emmena faire nos premiers pas dans les boîtes et les bars. », Jacques Laurent. Clairement, les sympathies de Berthet étaient souvent hussardes. Mais difficile de dire de quel bord il était... Un peu de droite, sans doute, car il se méfiait de la politique.

Salinger (article intitulé Salinger : silence) le fascinait. Et c’est curieux, parce que comme lui, il n’a laissé qu’un roman avant de disparaître à la campagne (pour Berthet, ce fut la Creuse). « On ne devrait même pas adresser la parole aux gens qui n’ont pas lu tous ses livres. Dans les restaurants, on refuserait de leur passer le sel. »

D’ailleurs, au sujet de la fuite à la campagne et de la politique, un trait d’humour : « Un écrivain français du XXe siècle connaît, en fait, deux tentations : la campagne et la politique (…). Quand il cède à l’une ou à l’autre, ou les deux à la fois, certaines déconvenues l’attendent. Il s’ennuie à la campagne, où d’abord personne ne vient lui rendre visite, contrairement à ses prévisions. Ensuite, les partis politiques ne répondant pas non plus à ses prévisions, il ne sait plus pour quoi voter, dit des bêtises, et envoie des cartes postales saugrenues. »

On n’en finit pas de trouver tout au long de ces pages des pépites qui nous régalent. Le mieux est de les découvrir en les lisant.

Mais, dans tous ces articles transparaît l’inquiétude de Frédéric Berthet quant à l’avenir de la littérature française. A propos d’un livre de Mannoni sur la psychanalyse : « On dirait volontiers de ce Si vif étonnement qu’il se lit comme un roman, si les romans, hélas, n’étaient pas trop souvent aujourd’hui si ennuyeux à lire. » Dans un autre article consacré à Jacques Laurent pour son livre Les années cinquante, il ajoute : « S’attaquer à Sartre, à Malraux, à Mauriac, diable, ça valait le coup. C’étaient des gens qui pouvaient répondre. Aujourd’hui, on ne pourra peut-être plus s’attaquer à personne, puisqu’il n’y aura plus personne. »



Que dirait-il s’il vivait encore ? Il doit bien y en avoir deux ou trois.

Par Les ensablés

