Chun, le panda baby-sitter, a fait fondre les élèves niçois

Dans Chun, le panda baby-sitter, 33 rue des Tilleuls, Florence Hinckel imagine le quotidien improbable d’un panda engagé pour garder deux enfants, Benjamin, 10 ans, et sa sœur Harmony, 8 ans. Le récit, rythmé par les maladresses de ce gardien atypique, incapable de tenir un objet sans pouce préhenseur, et irrésistiblement attiré par les pentes herbeuses, a séduit les jeunes lecteurs.

Ce sont précisément ces derniers qui, à travers un vote organisé en amont, ont choisi le lauréat de cette 3ᵉ édition du prix. Ce lundi, réunis au Centre Universitaire Méditerranéen, ils ont découvert le résultat lors d’une cérémonie présidée par la marraine du prix, l’autrice Susie Morgenstern.

Une récompense portée par les élèves

Créé en 2022, le « Prix jeunesse : le livre des élèves de Nice » a pour ambition de donner la parole aux jeunes lecteurs. L’initiative est portée par la Ville de Nice et l’association des libraires indépendants, avec pour objectif de renforcer le lien entre littérature et éducation, en rendant les élèves pleinement acteurs de leur parcours culturel.

Florence Hinckel succède ainsi à Thibault Bérard, auteur de Suzanne Griotte et le parc aux limaces (illustré par Clément Devaux, Gallimard jeunesse). Pensé comme un prolongement des politiques de sensibilisation à la lecture menées dans les écoles niçoises, le prix s’inscrit dans un ensemble d’actions comprenant un concours de nouvelles jeunesse, des ateliers d’écriture et un dispositif de découverte du théâtre.

Une cérémonie au Festival du Livre de Nice

Le prix sera officiellement remis à Florence Hinckel le vendredi 30 mai par Christian Estrosi, maire de Nice, à l’ouverture du Festival du Livre de Nice, qui se tiendra du 30 mai au 1er juin.

Aux côtés de Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire en charge de l’éducation et du livre, et de Maud Pouyé, présidente de l’association des libraires indépendants de Nice, les jeunes jurés ont ainsi clôturé une édition placée sous le signe de la lecture partagée, et du plaisir de découvrir des récits où l’imaginaire côtoie le quotidien.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com