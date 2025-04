L'éditeur d'Odile de Vasselot salue son “infatigable engagement

Depuis des années, Odile de Vasselot se rendait dans les classes, au sein des écoles, afin de raconter son histoire et inciter les élèves à ne pas oublier la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le régime de Vichy, et la collaboration avec l'occupant, y compris pour persécuter et exterminer certaines personnes au sein de la population française.

« J’ai été “passeur” dans les réseaux [de Résistance] et je continue à être “passeur” », expliquait-elle à l'AFP en 2023, au sujet de cet engagement auprès des plus jeunes. « Transmettre l’amour de la patrie, le refus de l’intolérable, l’empathie, le respect des cultures », ainsi définissait-elle sa mission.

Dans un message transmis à ActuaLitté, les éditions du Félin témoignent « de son infatigable engagement » : « Toujours, une caisse de livres sous le bras, elle allait à la rencontre des jeunes pour leur rappeler qu’il ne faut jamais oublier, jamais renoncer. »

Jamais baisser les bras

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Odile de Vasselot fut agente de liaison et convoyeuse, dissimulant et protégeant des aviateurs alliés pour leur permettre de rejoindre sains et saufs les pays voisins de la France occupée.

La maison a publié en 2005 son livre Tombés du Ciel : histoire d'une ligne d'évasion, dans la collection Résistance. Le texte avait été édité à compte d'auteur quelques années plutôt, comme deux autres ouvrages d'Odile de Vasselot, Sous l'occupation... J'avais 20 ans (2000) et Lycée Sainte-Marie d'Abidjan, Naissance et premières années (2018). Ce dernier portait sur son engagement après la guerre, dans l'éducation.

Ce que je voudrais que vous reteniez c’est qu’il n’y a pas de situation irréversible, il n’y a pas de problème qui ne porte en lui sa solution. Alors qu’en juin 1940 la France semblait au fond de l’abime, les résistants ont contribué, avec les Alliés, à changer le cours de l’histoire. C’est donc, en bref, le message que je voudrais laisser ici à ceux qui me liront : « Il ne faut jamais baisser les bras. » – Extrait de la préface de la réédition de Tombés du Ciel, par Odile de Vasselot

Ayant repris ses études, Odile de Vasselot enseigne dans le secondaire avant de diriger un collège parisien. Elle se consacre ensuite à la fondation d'un établissement d'enseignement secondaire hors de France et choisit la Côte d'Ivoire, où s'ouvre un collège en 1962, qui deviendra le lycée Sainte-Marie d'Abidjan en 1970.

