Un bouleversement, des poils et des plumes

Un jour, dans la salle de bains, Lise, en pleine ménopause, se regarde dans un miroir... Et y voit apparaître le reflet d’Anne Roumanoff. Légèrement perturbant, mais décisif pour une renaissance dont elle a bien besoin. L’humoriste et sa couleur fétiche vont la bousculer, changer son regard sur le monde – et, par ricochet, l’existence de Jeanne et d’Agathe, en ouvrant la porte à l’insolite.

L’arrivée de deux hommes dans leur vie jusque-là sans accroc achève de faire bouger les lignes. Avec la complicité de deux compagnons à plume et poil : Schopenhauer, un matou qui n’a d’intelligent que le nom, et Kéké, un perroquet qui déclame de la poésie surréaliste, la transformation de la maisonnée sera totale et les trois femmes sortiront du bois.

Une chronique acidulée, qui explore les méandres des relations familiales, et rassemble les générations autour d’une histoire pleine de drôlerie et d’héroïnes attachantes – avec leurs failles, leurs travers et leurs mystères.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages en avant-première :

Beaux livres, romans jeunesse et adultes, après avoir longtemps traduit la voix des autres, Sabine Wyckaert a finalement écouté la petite étincelle qui grésillait en elle depuis l’enfance, et suivi le fil de sa propre plume. Elle vit à Paris, sans chat ni perroquet, dans le 10e arrondissement.

