La peur comme décor

Un vieux chanteur ambulant, une cabane au bord de la Loire, un soir de brume et un loup. C’est avec cette scène d’ouverture qu’Armand Cléry entraîne son lecteur dans La Terre des égorgés, roman aux allures de conte noir, situé dans une campagne reculée du XIXe siècle.

L’intrigue s’articule autour d’une attaque animale, puis de son autopsie, autant littéraire que médicale, par des figures locales. Rapidement, ce fait divers devient le point de départ d’une exploration plus large : celle des peurs, des solitudes et des marges.

Armand Cléry s’attache à décrire la matière du monde : la boue, les brouillards, les corps. L’écriture est précise, parfois chargée, mais toujours maîtrisée. On sent une volonté de créer une ambiance, de faire ressentir physiquement les lieux et les situations. Cela donne des pages fortes, parfois même dérangeantes, notamment dans la scène du corps mutilé, d’un réalisme brutal.

Ce choix assumé de la densité peut aussi ralentir la lecture. À force de tout détailler, le récit perd parfois en tension. L’intrigue s’efface par moments derrière l’envie de peindre, de documenter. Les personnages, bien que marquants, restent parfois à l’état d’esquisses : le savant misanthrope, la jeune femme lumineuse, le maire prudent… Chacun joue un rôle, sans toujours dépasser sa fonction.

Mais ce roman ne cherche pas à rassurer. Il avance à pas feutrés, comme la bête qu’il met en scène. Il interroge, par touches, ce que cette société rejette ou redoute. Ce qu’elle choisit de voir, ou pas. La Terre des égorgés n’est pas un roman aimable. Et il tient sa promesse : laisser dans l’esprit du lecteur une sensation trouble, comme après un rêve dont on ne sait plus très bien s’il a eu lieu.

Par Nicolas Gary

