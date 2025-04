Rachida Dati rend hommage à l'écrivain béninois José Pliya

Il s’est éteint à l’âge de 58 ans. José Pliya a fermé les yeux le 12 avril 2025 à Miami, aux États-Unis, et laisse derrière lui une vie d’engagement envers son premier amour : le théâtre. Une inclinaison littéraire directement héritée de son père, lui-même homme de lettres : Jean Pliya, figure majeure des littératures africaines.

En 1997, alors qu’il est âgé de 31 ans, José Pliya publie Négrérrances suivi de Konda le roquet et de Concours de circonstances, son premier ouvrage aux éditions L’Harmattan. Un an plus tard, il devient directeur de l’Alliance française de La Dominique, et initie un atelier hebdomadaire ouvert à tous les comédiens et comédiennes désireux de se produire et de revisiter, sur scène, les acquis de leur parcours.

Premiers engagements dans les Caraïbes

C’est ainsi qu’il fait ses premiers pas pour la culture dans les Caraïbes. Mais il ne s'arrête pas là : en 2001, il crée en Dominique le tout premier festival de théâtre franco-créole, à l’occasion de la Journée mondiale de la Francophonie. À l’été 2003, l’écrivain lance l’association ETC_Caraïbe, avec pour objectif de soutenir et faire rayonner les écritures théâtrales issues du territoire.

Il en assure la direction artistique pendant un an, avant d’être nommé, en septembre 2004, délégué académique aux arts et à la culture auprès du rectorat de la Martinique. À ce poste, il pilote les actions d’éducation artistique dans l’ensemble de l’académie, articulant création contemporaine et transmission pédagogique.

Une décennie à la tête de L’Artchipel

De 2005 à 2015, il prend la tête de L’Artchipel, scène nationale de la Guadeloupe, où il met en œuvre deux projets emblématiques : Nouvelles écritures scéniques et Mythologies actuelles de Guadeloupe. En 2016, il s’établit à Marseille, où il fonde une compagnie nationale, reconnue par le ministère de la Culture.

« Il avait mis son exigence et sa rigueur au service du développement d’institutions culturelles », souligne Rachida Dati, ministre de la Culture. C’est pourquoi, en 2022, il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres, « reconnaissance de son talent et de son engagement au service de la culture et de la francophonie. » La maire du 7e arrondissement adresse « toutes [s]es condoléances à sa famille et à ses proches ».

