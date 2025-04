Les finalistes du Prix La Ponche 2025

Autrefois, La Ponche accueillait des figures emblématiques de la littérature et des arts. Françoise Sagan, Boris Vian, Colette, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir y ont séjourné, tout comme Annabel Buffet, Claude Lanzmann ou encore Alain Page. Certains y ont trouvé l’inspiration pour des œuvres devenues majeures : Bonjour tristesse, Avec mon meilleur souvenir, La Naissance du jour, La Piscine, ou encore Le Lièvre de Patagonie.

Le 24 mars dernier, les douze membres du jury se sont réunis à l’occasion d’un déjeuner pour échanger autour d’une quarantaine de livres, confronter leurs lectures et affiner leurs choix. Après avoir retenu sept titres, ils ont choisi les quatre finalistes de cette édition 2025. Le ou la lauréat·e sera dévoilé·e le 23 mai prochain, à l’Hôtel La Ponche, au cœur même de Saint-Tropez.

Les ouvrages en lice doivent refléter l’esprit de leur époque avec originalité, liberté de ton et une certaine forme de décalage. Loin des logiques commerciales ou de la seule reconnaissance médiatique, le Prix La Ponche entend consacrer soit une révélation, soit une œuvre confirmée, pourvu qu’elle incarne une voix singulière, à rebours des conventions littéraires.

Voici la liste 2025 :

Mon vrai nom est Elisabeth. d'Adèle Yon, Editions du sous-sol

Mauvais élève, de Philippe Vilain, Robert Laffont

La saison du silence, de Claire Mathot, Actes Sud

Carnes, d'Esther Teillard, Pauvert

Le jury réunit une douzaine de personnalités issues du monde littéraire et artistique : Nathalie Azoulai, lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; David Foenkinos, auteur ; Sophie Fontanel ; Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club et autrice ; Chrystèle Gozlan, art advisor ; Lilia Hassaine, dont Panorama a été publié chez Gallimard en 2023 ; Arthur Larrue, auteur ; François Langlade, auteur ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie ; François Samuelson, agent littéraire et auteur de Il était une fois Libération (2023) ; Vanessa Trigano, coordinatrice du prix ; ainsi que Lisa Vignoli, créatrice du Prix La Ponche et autrice de Nue propriété (Stock, 2022).

À l’issue de la remise du Prix La Ponche, le ou la lauréat·e signera son ouvrage lors de la soirée inaugurale, avant de participer, le lendemain, à une séance de dédicaces à la librairie Scarlett, située à proximité immédiate de la place des Lices. Ce moment convivial, ouvert au public, réunira également les membres du jury.

Ce rendez-vous littéraire de printemps offre un cadre propice aux échanges entre la presse, les invités et l’auteur ou autrice récompensé·e. Le cocktail et la soirée festive qui suivront seront animés par la violoniste Marie Alix Grenier, et marqueront symboliquement l’ouverture de la saison estivale sur la presqu’île de Saint-Tropez.

En librairie, l’ouvrage distingué arborera un bandeau « Prix La Ponche Saint-Tropez », mis en place dès les premières chaleurs de l’été, renforçant ainsi la visibilité du texte primé.

Au-delà de la reconnaissance symbolique, le Prix La Ponche offre au lauréat ou à la lauréate un véritable accompagnement artistique. La dotation comprend la prise en charge de la traduction de l’ouvrage en anglais ainsi qu’une résidence d’écriture d’une semaine à l’Hôtel La Ponche, afin de favoriser l’élaboration d’un nouveau projet littéraire. Cette initiative traduit la volonté du prix de soutenir activement la création, en dépassant le cadre d’une simple récompense pour s’inscrire dans une dynamique de soutien à l’écriture.

Un trophée conçu spécifiquement pour le prix sera remis au lauréat. Il s’agit d’un objet-souvenir imaginé par le designer Pierre-Alexis Guinet et fabriqué par les Ateliers Hugo, dans le respect des codes les plus exigeants de la tradition artisanale.

Lieu emblématique et écrin du prix, l’Hôtel La Ponche a fait l’objet d’une rénovation complète. Depuis sa réouverture en juin 2021, il conjugue l’élégance intemporelle de la Dolce Vita au charme du littoral tropézien. Porté par une nouvelle génération, ce renouveau confère une modernité assumée sans jamais renier l’esprit des lieux.

Pour mémoire, l’édition 2024 du Prix La Ponche a récompensé Victor Pouchet pour son ouvrage L’Option légère, publié aux éditions Gallimard.

Crédits photo : Des images de l'édition 2024. Prix La Ponche

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com