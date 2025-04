Vivendi : la justice relance le débat sur la scission

Cette opération de Vivendi a conduit à la création de quatre entités indépendantes, chacune désormais cotée sur un marché distinct : Canal+ (médias), à la Bourse de Londres ; Havas (communication), à Amsterdam ; Louis Hachette Group (édition), à Paris sur Euronext Growth ; et enfin, la holding résiduelle Vivendi, qui reste cotée sur la place parisienne.

La Cour d’appel désavoue l’AMF

Dans son arrêt, la juridiction a estimé que Vivendi était « contrôlée de fait » par Vincent Bolloré, en contradiction avec la position adoptée par l’AMF dans une décision datée du 13 novembre, soit un mois avant la finalisation de la scission. À l’époque, l’AMF avait conclu que le groupe Bolloré ne pouvait « pas être considéré comme contrôlant » Vivendi, et que par conséquent, il n’était pas tenu de déposer une offre publique de retrait — mécanisme qui permet aux actionnaires de vendre leurs titres à un prix équitable lors d’un changement de contrôle.

La Cour a annulé cette décision pour « défaut de motivation » et a exigé que l’AMF réexamine le dossier. Elle considère en effet que Vincent Bolloré « détermine en fait, par les droits dont il dispose, les décisions des assemblées générales de la société Vivendi ». En prenant acte de ce contrôle effectif, la juridiction souligne qu’il n’est plus possible d’écarter l’éventualité d’une offre publique de retrait, passée ou encore à mettre en œuvre.

Catherine Berjal, associée gérante de Ciam, a parlé, auprès de l'AFP d' « une grande victoire pour les actionnaires minoritaires ». Un enthousiasme partagé par l’avocat du fonds, Julien Visconti, pour qui « le groupe Bolloré aurait dû proposer aux actionnaires minoritaires de sortir avant (la scission), pour ceux qui le souhaitaient, au juste prix ».

Vivendi a de son côté pris « acte de la décision de la Cour d’Appel », et rappelle que « la scission du Groupe, soumise à l’assemblée générale des actionnaires du 9 décembre 2024 statuant à la majorité qualifiée des deux-tiers des actionnaires présents et représentés, a été très largement approuvée par plus de 97,5 % de ses actionnaires. Si l’Assemblée générale s’était tenue sans le groupe Bolloré, les trois résolutions relatives au projet de scission auraient recueilli 95,7 % de votes positifs pour un quorum recalculé de 40,91 %, démontrant l’importante adhésion de l’ensemble des actionnaires. »

Le groupe affirme enfin, en forme de conclusion, « rester confiant dans la capacité de cette scission à être créatrice de valeur pour l’ensemble des parties prenantes et dans l’évolution opérationnelle et boursière des quatre entités concernées ».

Vivendi a enregistré en 2024 une perte nette de près de 6 milliards d’euros, conséquence directe de la scission du groupe. Cette opération, validée en décembre 2024, a entraîné une sortie d’actifs provoquant des pertes comptables massives (5,875 milliards). Le chiffre d’affaires du groupe a chuté à 297 millions d’euros, contre 312 millions en 2023. Louis Hachette Group affiche malgré tout une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires (9,235 milliards), malgré un bénéfice net en recul de 71 %. Canal+ progresse (+3,6 %), Havas recule légèrement (-0,3 %).

L'opération scission aurait permis à la famille Bolloré, actionnaire à 30 %, d’économiser environ 535 millions d’euros en impôts, grâce à un régime fiscal avantageux traitant deux tiers des actions comme des remboursements non imposables.

