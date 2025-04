En 2025, deux premières Journées nationales des artistes

Parrainées par le ministère de la Culture, organisées en partenariat avec l’Association des Maires de France, les premières Journées nationales des artistes (JNA) s'inscrivent dans un contexte pour le moins compliqué pour les artistes et les structures qui en diffusent les œuvres.

Les JNA des 13 et 14 septembre prochains « visent à réaffirmer le rôle central des artistes dans la société en diffusant les bonnes pratiques et en favorisant la rencontre directe entre les créateurs et le public, sur l’ensemble du territoire », indique La Maison des Artistes dans un communiqué de presse. L'association ambitionne d'inscrire durablement ce rendez-vous dans le calendrier national.

Sur ces deux jours, elle invite les artistes, mais aussi les structures culturelles et les collectivités locales à ouvrir gratuitement leurs portes au public afin de faire découvrir le travail et les créations, dans toute la France. Salles municipales, centres d’art, galeries, lieux patrimoniaux, associations, collectifs d’artistes, centres socioculturels, écoles d’art, entreprises, et autres tiers-lieux sont invités à participer.

Afin de rendre visibles les événements, La Maison des Artistes a ouvert une plateforme en ligne accessible aux organisateurs : ils peuvent dès à présent y inscrire leurs propositions. À compter du 1er mai, une carte interactive permettra au public de repérer les suggestions à proximité. Il est bien entendu possible d'inscrire dans cette base de données des expositions et autres événements déjà prévus.

Incarner la culture

« Les JNA concernent avant tout les arts visuels et plastiques, mais n’excluent pas la possibilité pour les organisateurs d’adjoindre d’autres arts à l’événement (lectures, musique, spectacle vivant, etc.) », indique La Maison des Artistes, confirmant que les auteurs de l'écrit sont également conviés à la fête. Du côté des structures, les bibliothèques et librairies peuvent évidemment recenser leurs événements.

La Maison des Artistes propose diverses ressources accessibles aux organisateurs, dont un Guide des bonnes pratiques, un modèle de contrat d'exposition, des référentiels de rémunération artistique ou encore un kit de communication. Il sera également possible, en s'inscrivant sur la plateforme, de bénéficier d'un croisement de l'offre et de la demande de lieux : une structure pourra être informée de la présence d'un artiste à proximité, et vice-versa, afin de faciliter les rencontres et collaborations.

La participation de l'Association des Maires de France à l'opération vient rappeler l'engagement des collectivités locales, et en particulier des communes, qui restent le premier échelon de financement de la culture. Or, ces dernières alertent, depuis plusieurs mois, sur leurs difficultés financières, alors que l'État réduit encore et toujours les dépenses publiques.

Dans un contexte d'austérité, et tandis que les régions et départements se désengagent parfois du financement de la culture, les communes ont pour l'instant préservé leur soutien public, d'après un baromètre consacré aux responsables associatifs publié par la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC). Néanmoins, les acteurs de la culture, dont les associations, craignent « un plan social massif mais à bas bruit » pour le secteur...

