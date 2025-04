Troisième jour de grève pour des salariés de la logistique Gibert Joseph

En mars dernier, le groupe Gibert Joseph, qui compte 24 librairies en France et opère sur les segments du livre neuf et d'occasion, annonçait un « plan stratégique » pour la période 2024-2028. Dans un contexte de contraction des achats de livres, cet acteur de taille pour la librairie a connu plusieurs revers ces dernières années.

Trois magasins ont ainsi été fermés en 2020, tandis que la chaine Gibert Jeune, reprise par Gibert Joseph en 2017, a été amputée de plusieurs magasins de la place Saint-Michel, à Paris. Mi-2024, le Quinze.bis, établissement situé boulevard Saint-Michel, tirait à son tour le rideau, n'ayant pas réussi à trouver sa clientèle.

En février dernier, le magasin Gibert Joseph de Vaulx-en-Velin, installé au sein d'une galerie commerciale, a été placé en redressement judiciaire, avant d'être rapidement liquidé.

Une grève très suivie

Depuis ce mardi 22 avril, des salariés de l'entrepôt Gibert Joseph de Vitry-sur-Seine ont débrayé, avec une mobilisation très suivie : 44 des 45 logisticiens du site étaient en grève, indique la section syndicale CGT de Gibert Joseph Vitry à ActuaLitté. Malgré l'ouverture de négociations ce 23 avril, la grève a été reconduite ce jeudi, apprend-on.

Chargé de la logistique et des fonctions supports des différentes sociétés commerciales du groupe Gibert Joseph, Gibert Joseph Vitry opère depuis un entrepôt situé au 87, rue Berthie Albrecht. Ce dernier aurait été vendu à une société de logistique et serait loué par Gibert dans l'attente du transfert des 45 logisticiens au groupe ID Logistics au 1er juin 2025. Transfert qui s'effectuerait, nous indique le groupe Gibert Joseph, « aux mêmes termes et conditions contractuelles, avec la conservation de leur ancienneté ».

« Le groupe met en application le dispositif légal, en s'appuyant sur l'article L1224 du code du travail », nous explique un responsable de l'union syndicale de la CGT Commerce de Paris, « mais ici, les salariés ont contracté avec Gibert Joseph, pour travailler au sein d'une entreprise culturelle, dans le domaine de la librairie, pas pour se retrouver sur une plateforme qui s'apparente plus à Amazon qu'à la librairie indépendante ».

La section syndicale CGT de Gibert Joseph Vitry s'inquiète par ailleurs de la phase 2 du projet de transfert à ID Logistics, qui doit démarrer à partir de février 2026, selon Gibert Joseph : interviendrait alors une « étude d’un transfert d’entrepôt pour Gibert au Plessis-Pâté (91) où ID Logistics dispose d’un entrepôt de 6000 m2 avec une mezzanine de 3000 m2 pour le stockage », nous précise Gibert Joseph.

Argument « fallacieux »

En cas de transfert d'entrepôt, la distance entre les deux lieux de travail (plus de 30 kilomètres) imposerait d'importants bouleversements dans la vie des salariés, pointe la section syndicale CGT. D'après cette dernière, au moins 35 salariés auraient indiqué aux représentants leurs réticences à travailler au Plessis-Pâté. « À ce jour, aucune garantie n’a été apportée par la direction sur le devenir des salariés refusant le transfert imposé de leur contrat de travail au sein d’ID Logistics », précise la section syndicale CGT.

La CGT craint ainsi un « licenciement pour motif disciplinaire » pour les salariés qui refuseraient le transfert du contrat de travail. Interrogé, le groupe Gibert Joseph nous indique que « Gibert et ID Logistics étudieront avec les salariés toutes les possibilités pour ceux qui ne souhaiteraient pas changer de lieu de travail à l'issue de la phase 2 du projet ».

Le site Gibert Joseph de Vitry-sur-Seine compte au total 86 salariés : 45 logisticiens, donc, et une quarantaine d'employés qui assurent des « fonctions support » et ne sont pas, dans un premier temps, concernés par l'externalisation. Toutefois, la vente de l'entrepôt de Vitry-sur-Seine soulève des questions quant à leurs futures conditions de travail.

Le groupe insiste en tout cas sur un projet qui « n’aura pas d'impact sur l’emploi, transféré à 100 % (aucun plan de sauvegarde de l'emploi prévu) ». La CGT, au contraire, dénonce un « argument du “maintien de l’emploi” [...] fallacieux quand le lieu et les conditions de travail imposés aux salariés à terme ne leur permettront pas de se maintenir dans l’emploi ».

À LIRE - Livre d’occasion : vers une rémunération des auteurs après la revente

L'externalisation de la logistique aurait pour intérêt « de gagner en efficacité, d’optimiser ses coûts logistiques et de répondre toujours mieux aux attentes des clients et aux besoins du réseau de librairies et futurs affiliés », mais aussi « de renforcer sa position en tant que leader de la vente de livres en physique et en ligne face à la concurrence des grandes plateformes », d'après la direction de Gibert.

Interrogé sur la situation générale de la société, au regard des événements récents, le groupe Gibert Joseph assure que le cas du magasin de Vaulx-en-Velin, liquidé en début d'année, reste « isolé au sein du réseau Gibert qui compte 24 autres magasins exclusivement en centre-ville ». Au sein de l'union syndicale de la CGT Commerce de Paris, l'analyse est plus pessimiste pour le cœur de métier : « Gibert se recentre sur la gestion de marque avec son modèle d'affiliation : il s'agit de faire de la librairie sans libraires, avec une marque que l'on peut valoriser et de la prestation de services. »

Photographie : L'entrepôt Gibert Joseph Vitry-sur-Seine, en 2022 (Google Maps)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com