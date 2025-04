Lutte contre l'homophobie : France TV adapte Les ailes collées

Ce 17 mai sera internationalement consacré à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. À cette occasion, France Télévisions mobilisera sa plateforme france.tv, ses antennes linéaires et ses médias sociaux, conformément à son engagement contre les formes d’exclusion, de violence, de harcèlement et de discrimination.

Le mercredi 14 mai à 21h10, les téléspectateurs de France 2 découvriront l’adaptation sur petit écran de l’ouvrage Les ailes collées, de Sophie de Baere (JC Lattès, 2022).

Le roman raconte l’histoire de Paul, un homme sur le point de se marier, rattrapé par un amour de jeunesse à l’arrivée de Joseph, son ancien camarade de lycée, perdu de vue depuis quinze ans. Au-delà des retrouvailles, le film réalisé par Thierry Binisti montre la violence homophobe subie par les deux adolescents à l’époque, dans une narration alternant entre passé et présent.

Un duo salué pour son interprétation

Roby Schinasi incarnera Paul à l’âge adulte, tandis que Jérémy Kapone prêtera ses traits à Joseph, l’ami d’enfance retrouvé. Leurs versions adolescentes seront interprétées par Max Libert et Alexis Rosenstiehl, dont le jeu a été récompensé par le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival des créations télévisuelles de Luchon.

Autour d’eux, Émilie Caen, Pauline Bression, Julien Tortora et Constance Dollé composeront un entourage familial et amical qui reflète les tensions, les silences et les renoncements auxquels se heurte l’intimité de ces deux garçons.

Autour de cette fiction, la chaîne publique proposera également la rediffusion du documentaire Homos en France (réalisé par Aurélia Perreau), dans le cadre d’Infrarouge, suivi d’un documentaire inédit intitulé Faire corps de Gianluca Matarrese, dans 25 nuances de doc.

