Rintarô remporte le Prix Tezuka 2025 avec une oeuvre autobiographique

Le prix est remis chaque année et comporte plusieurs catégories visant à célébrer divers aspects de la création de manga. Parmi ces catégories, on trouve généralement les prix pour les nouveaux talents, des œuvres exceptionnelles et des réalisations à long terme. Les lauréats sont choisis par un comité de juges composé de professionnels du manga tels que des éditeurs, des mangakas renommés et autres experts du domaine.

Rintarô a reçu le prix pour son œuvre autobiographique Ma vie en 24 images par seconde. Création publiée aux éditions Kana/Dargaud dans une traduction de Shoko Takahashi, cette bande dessinée retrace la vie de Rintarô, depuis son enfance dans le Japon d'après-guerre jusqu'à la sortie de son film acclamé Metropolis en 2001.

Connu pour son influence majeure dans le domaine de l'animation japonaise, il partage dans cette œuvre ses rencontres marquantes avec des figures emblématiques telles qu'Osamu Tezuka, tout en mettant en lumière ses contributions à des œuvres célèbres comme Capitaine Albator et Galaxy Express 999.

Né sous le nom de Shigeyuki Hayashi le 22 janvier 1941 à Tokyo, au Japon, Rintarô est un réalisateur japonais reconnu pour ses films notables tels que Galaxy Express 999, L'Épée de Kamui, et Metropolis. À l'âge de 13 ans, il découvre sa passion pour le cinéma occidental, notamment américain, français et italien.

En 1958, il débute sa carrière comme coloriste au studio Toei et en 1961, il rejoint Mushi Production, fondé par Osamu Tezuka, où il supervise sa première série animée. En 1965, il réalise sa première série, Le Roi Léo, et en 1978, Albator, le corsaire de l'espace, qui lui apporte une reconnaissance internationale. En 1979, il réalise son premier long métrage, Galaxy Express 999, et entre 1983 et 1985, il réalise des films comme Harmagedon et L'Épée de Kamui.

