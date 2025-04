Saison France-Brésil 2025 : la BnF se met à l'heure auriverde

Vingt ans après la première édition « Brésil, Brésils », cette nouvelle saison entend à nouveau célébrer la vitalité des liens franco-brésiliens et renforcer les coopérations face aux défis politiques, sociaux et environnementaux actuels. Elle s’articule autour de grandes thématiques : climat et transition écologique, diversité des sociétés et dialogue avec l’Afrique, démocratie et mondialisation équitable.

Claude Lévi-Strauss et le Brésil

À l’occasion des 70 ans de la publication de Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss, dont les archives sont conservées au département des Manuscrits, sera à l’honneur le lundi 12 mai 2025, de 18h–21h, à la BnF Richelieu, salle des conférences. Le livre emblématique de Claude Lévi-Strauss a paru en 1955 dans la collection « Terre humaine », chez Plon. Une œuvre singulière et fondatrice, à la croisée de l’autobiographie intellectuelle, du récit de voyage et de l’essai ethnographique et philosophique.

De 18h à 19h30 se tiendra une table ronde modérée par Emmanuel Laurentin, de Radio France. Cette discussion analysera le contexte de rédaction de l’ouvrage et le regard porté par Lévi-Strauss sur le Brésil. Parmi les intervenants on trouvera Emmanuelle Loyer (Sciences Po, Paris), Fernanda Peixoto et Samuel Titan (université de São Paulo), Leandro Varison (musée du Quai Branly, Paris). L'entrée est gratuite sur réservation.

En deuxième partie de soirée, Chloé Réjon, comédienne, lira des extraits de Tristes tropiques dans le cadre du cycle « À voix haute », qui donne vie aux textes conservés et exposés par la BnF. L'entrée est payante (10 € / 8 € – Gratuit avec Pass lecture/culture ou recherche) sur réservation.

Lundu et photographies

Un concert aura lieu le jeudi 12 juin 2025, de 18h30 à 20h, à la BnF Arsenal, autour de la pièce O Amor Brasileiro de Sigismund Neukomm. Il s'agit d'une œuvre mêlant musiques savantes et populaires composée lors de son séjour au Brésil (1816–1821). Ce concert explore les racines du lundu, ancêtre du choro et de la samba. Le programme inclut aussi la polka-lundu Você bem sabe d’Ernesto Nazareth.

Les compositions seront interprétées par Olivier Baumont, au pianoforte et clavecin, Julien Chauvin au violon, Rosana Lanzelotte au pianoforte et clavecin) et Atsushi Sakaï au violoncelle. L'entrée est payante (10 € / 8 € – Gratuit avec Pass lecture/culture ou recherche) sur réservation.

La photographie brésilienne contemporaine fera pour sa part l'objet d'un colloque, le vendredi 13 juin 2025, de 9h30 à 18h à la BnF Richelieu. La BnF possède l’une des plus importantes collections françaises de photographie latino-américaine, enrichie récemment grâce au mécénat de la société Métropole. Ce colloque réunira photographes et chercheurs pour interroger les représentations de la réalité brésilienne contemporaine (diversité culturelle, questions sociales et enjeux écologiques). Entrée gratuite sur réservation.

Enfin, tous les premiers vendredis du mois, d'avril à décembre 2025, des séminaires en ligne rassembleront chercheurs français et brésiliens autour du site Patrimoines partagés France-Brésil. Les interventions, en français, sont suivies d’échanges avec le public. Accès gratuit via Zoom (ID : 976 1851 4231 – Code : 661330)

Ci-dessous, le programme détaillé de l'ensemble du webinaire :

4 avril, 14h–15h : Résidence numérique de Bianca DaCosta – restitution prévue en décembre 2025.

2 mai, 14h–15h30 : Lévi-Strauss dans les collections de la BnF – avec retour sur le programme ANR Nambikwara.

6 juin, 14h–15h : Photographies afro-brésiliennes dans les collections Pierre Verger et BnF.

5 sept., 14h–15h : Présences françaises dans la presse brésilienne (XIXe–début XXe s.)

3 oct., 14h–15h : Les liens de Pierre II du Brésil avec la France

7 nov., 15h30–16h30 : Scènes indiennes dans les cartes de Dieppe

5 déc., 14h–15h : Littérature jeunesse brésilienne : la Revista Emília et la Revue des livres pour enfants

