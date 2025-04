Petit Larousse 2026 : le français, une langue étrangère ?

En cette année qui suit les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, de nombreux mots du sport et du parasport entrent dans le dictionnaire. Parmi eux, certains qui viennent de l'étranger, comme l'italien avec boccia — sport apparanté à la pétanque et pratiqué en salle par des personnes en fauteuil roulant — ou l'espagnole padel (qui dérive lui-même de l'anglais paddle : raquette), pratique bien connu des bobos, apparenté au tennis et qui consiste, pour quatre joueurs enfermés dans une cage en plexiglace et munis de raquettes, d'envoyer une balle au dessus d'un filet.

Autre pratique qui peut s'avérer sportive, mais bien moins institutionnalisée voire dans la plupart des cas interdite car dangereuse : l'urbex. Abrégé de l'anglais urban exploration, elle consiste à s'introduire dans des lieux abandonnés, parfois effrayants, pour les explorer et les photographier. L'urbex est notamment illégal en France.

Le Petit Larousse sur Skyrock

Le rap a pris d'assault la culture populaire et l'industrie musicale, et s'impose depuis une décennie comme le style majeur en France. Parmi une des pratiques fondatrices du genre, véritable rite initiatique par lequel les rappeurs doivent passer pour se faire valider par leurs pairs : le freestyle. Il consiste en une perfomance libre et improvisée, et par extension, en l'adaptation d'un texte de rap écrit ou improvisé sur un rythme donné.

Pour ceux qui préfèrent la paix campagnarde à l'agitation urbaine, il existe le glamping. Il s'agit d'un type de camping haut de gamme, qui allie originalité de l'habitation et respect de l'environnement. Le mot vient de la contraction de deux termes anglais : glamour et camping.

Et le soir dans votre roulotte tout équipée et connectée en wifi au milieu des Cévènnes, pourquoi pas vous faire un K-drama ? Abréviation de Korean drama (drame coréen), le terme désigne l'ensemble des série télévisées produite en Corée du Sud.

Si l'influence des coréens se fait de plus en plus pressante dans la culture occidentale, elle ne concurrence pas encore celle des japonnais. Le pays du soleil levant place trois nouveaux mots dans le Petit Larousse 2026. Ikigai, d'abord, fait parti de ces termes intraduisibles en français. Littéralement, on peut le définir comme « qui vaut la peine d'être vécu ». Originaire de l'île d'Okinawa, l'ikigai consiste à chercher le point d'équilibre entre ce pour quoi on est doué, ce qu'on aime faire et ce pour quoi on peut-être rémunéré.

Hum... l'umami

Les deux autres termes nippons sont gastronomiques. L'umami, qui signifie littéralement « goût savoureux », est la saveur produite par le glutamate de sodium, qu'on trouve dans les protéines, la sauce soja et certaines algues et champignons entre autres. Cette saveur est centrale dans la cuisine japonaise. L'onigiri, lui, est une boulette de riz farcie de poisson et/ou de légume, et enveloppée d'une algue nori.

La gastronomie est une des principales pourvoyeuses de mots étrangers cette année. On y trouve notamment une autre spécialité asiatique : le banh bao, un pain farci vietnamien. Les nachos mexicains font également leur entrée dans le dictionnaire. Pour la petite histoire, le mot nacho est un diminutif d'Ignacio, le prénom de l'inventeur de ce plat à base de chips et de fromage fondu. Légèrement plus au nord, on a le skyr, yaourt islandais très concentré en protéines.

Tous ces plats peuvent être trouvés dans les food trucks (terme utilisé si on refuse de suivre la recommandation officielle : camion restaurant) qui peuplent depuis déjà plusieurs années les places et parkings de nos villes et villages.

Autre domaine porteur de nouveaux termes : les nouvelles technologies. Pour ceux qui aurait raté les actualités des deux dernières années, nous vous informons que les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place dans nos quotidiens. Le Petit Larousse suit la tendance et définit un prompt comme une « instruction envoyée à un algorithme d'IA spécialisé dans la génération de contenu ».

Être à la page ou bader

Pour ceux qui n'ont pas envie de prendre la vague qui déferle, il y a aussi les low-tech, de l'anglais low technology (basse technologie) : se dit de produits ou de techniques ne nécessitant aucune technologie ni aucun équipement particulier ou presque, et conçus pour être utiles, durables, à faible impact environnemental et accessibles à tous.

Et si on subit cette situation sans ne pouvoir rien y faire ni y comprendre, il ne reste plus qu'à bader — de l'anglais bad (mauvais). Cette expression du quotidien est à utiliser pour exprimer notre tristesse, notre déprime, notre démoralisation, ou encore notre inquiétude, notre angoisse ou notre stress.

Deux petits derniers anglicismes pour finir : capé et déconfliction. Le premier vient de capped, qui signifie « sélectionné » et renvoie aux casquettes (cap) que reçoivent les sportifs pour chaque apparition en équipe nationale. Le terme est plus généralement utilisé pour un professionel expérimenté, ou un poste qui nécessite de l'expérience.

Déconfliction, pour sa part, suit l'actualité malheureuse de ces derniers mois. Il désigne la coordination des opérations qui visent à réduire les risques occasionnés par des conflits armés. Par extension, il englobe les mécanismes destinés à réduire les tensions internes à une administration ou une entreprise.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com