Le programme du deuxième Festival des Littératures Urbaines

Selon les organisateurs, le champ littéraire reflète, souvent de manière frappante, les fractures et les inégalités sociales qui traversent les villes françaises, alors même que les livres devraient contribuer à ouvrir nos horizons et à élargir notre vision du monde.

Avec le Festival, l’ambition est de redéfinir les contours de la littérature pour que toutes et tous — y compris celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les circuits classiques de lecture — puissent s’identifier à des récits urbains capables de renouveler notre imaginaire politique.

Thème 2025 : Vivre. En ville. Ensemble ?

L’édition inaugurale du festival, organisée en 2024 à la Gaîté Lyrique, a permis à des autrices et auteurs d’exprimer des voix trop souvent marginalisées. Ces intervenants ont souhaité bousculer les idées reçues, mis en lumière des parcours invisibilisés et posé des questions rarement abordées dans l’espace public. Les échanges ont porté sur la place qu’occupent les littératures urbaines à l’école, dans la ville, dans les banlieues.

L’événement s’est achevé par la remise des tout premiers Prix des Littératures Urbaines à Pauline Guéna pour Reine et Rachid Santaki pour Anissa.

Pour sa deuxième édition, le festival s’organise autour du thème, Vivre. En ville. Ensemble ? Le concept de « vivre ensemble » est devenu galvaudé, vidé de son sens et parfois même repoussoir. Cette année, le festival propose de s’en emparer à nouveau, à travers les regards croisés d’une vingtaine d’autrices, auteurs, journalistes et artistes, afin de proposer de nouveaux récits et de réinventer notre manière d’habiter la ville.

Le Prix des Littératures Urbaines récompensera cette année deux romans et deux essais. Un comité de lecture citoyen, composé de 100 personnes issues d’horizons sociaux et géographiques divers, a étudié 47 ouvrages présélectionnés. Ces lecteurs et lectrices se sont réunis, à Paris et à distance, pour échanger autour des livres, questionner les critères classiques et réinventer les codes des prix littéraires.

À l’issue de ce processus, 14 ouvrages ont été retenus — 9 romans et 5 essais — et soumis à un jury représentatif et pluridisciplinaire, chargé de désigner les lauréats.

Festival & Prix des littératures urbaines.

Le jury est composé de : Juliette Arnaud, chroniqueuse radio, autrice et actrice; Nassira El Moaddem, autrice et journaliste; Pauline Guéna, autrice et scénariste; Abdoulaye Sissoko, auteur et militant associatif; Mateo Corso, livreur; Salim Keddouh, réalisateur et acteur; Olivier S., actuellement détenu à la maison d’arrêt de Saint-Maur.

Le programme du 26 avril 2025 (détail complet sur le site de la Maison de la Poésie) :

11h-12h30 - Les littératures urbaines ou la dernière chance du vivre-ensemble. Animé par Taoufik V

● Bakary Sakho (auteur et éditeur, Faces Cachées Éditions)

● Nassira El Moaddem (journaliste, autrice de Les filles de Romorantin)

● Jean-Luc Vidon (Président de la Fédération des Associations Régionales HLM)

14h-15h30 - À la ville comme dans les livres : où sont les hommes pauvres ? Animé par Taoufik V

● Monia Aljalis (autrice de L’Extase, et enseignante)

● Rachid Laïreche (auteur du Retour du Roi Djibril et journaliste)

● Martial Cavatz (auteur des Caractériels)

14h-15h30 - Sortir des tours et des bourgs : en finir avec les oppositions fantasmées entre territoires ruraux et urbains. Animé par Samuel Chabré

● Achraf Manar (Président de l’association Destin liés)

● Camille Bordenet (journaliste au Monde)

● Dalya Daoud (journaliste et autrice de Challah la Danse)

● Ramsès Kefi (journaliste et co-auteur du Retour du Roi Djibril)

Suivi de la remise du Prix Essai des Littératures Urbaines à une autrice et un auteur

14h-15h30 - Atelier d’écriture jeunesse avec le Pass Culture. Animé par Mehdi El Afani et Lina Mehdi

16h-17h30 - Les récits des premier·e·s concerné·e·s contre l’endogamie littéraire. Animé par Mehdi El Afani

● Cathy Bouvard (Directrice des Ateliers Médicis)

● Ismaël Mereghetti (journaliste et auteur d'Aya Nakamura, dictionnaire critique)

● Nadège Erika (autrice de Mon Petit)

Suivi de la remise du Prix Roman des Littératures Urbaines à une autrice et un auteur

16h30 – 17h30 Les coulisses du Prix des Littératures Urbaines. Animé par Adam Hammache.

Présentation du comité de lecture et échanges avec le jury sur les codes des prix littéraires.

18h – 18h45 Un conte musulman dans la cité

Avec Fatima Ouassak (autrice de Comme Ali)

18h45-20h Rendre les villes populaires à leurs habitant·e·s historiques. Animé par Taoufik V

● Ano Kuhanathan (économiste)

● Kohndo (Artiste, rappeur, et auteur de Plus haut que la Tour Eiffel)

● Isabelle Coutant (sociologue au CNRS et co-autrice de Petit Frère)

Cette deuxième édition bénéficie du soutien de : L’Union Sociale pour l’Habitat, la Maison de la Poésie, la Gaîté Lyrique, le Pass Culture, ReachOut France, les Ateliers Médicis, Bibliothèques sans frontières, le Salon du Livre Jeunesse des Banlieusards, CUFA, le Bondy Blog, Faces Cachées Éditions, Rachid Dhibou.

Crédits photo : Festival & Prix des littératures urbaines

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com