Après Sappho : un chœur de vies insurgées

Après Sappho de Selby Wynn Schwartz est un roman choral qui redonne voix aux femmes artistes, écrivaines et intellectuelles qui, au tournant du XXe siècle, ont suivi les traces de la poétesse grecque Sappho.

Dans une forme hybride mêlant fiction spéculative, biographie et manifeste, l’autrice rassemble des figures comme Natalie Barney, Renée Vivien, Virginia Woolf ou Colette autour d’un projet commun : se libérer des cadres imposés par la loi, la langue et l’Histoire.

L’ouvrage prend la forme d’un montage de fragments, de scènes et de voix, où les corps et les idées circulent sans hiérarchie. Le « nous » narratif, inspiré du chœur antique, permet de raconter ces trajectoires individuelles comme une expérience collective.

On suit des femmes qui, par l’écriture, la création ou la fugue, tentent de reprendre le contrôle des verbes qui les nomment et les contraignent.

Dans sa préface, Anne F. Garréta insiste sur l’importance du langage dans cette entreprise : Schwartz confronte la grammaire à la loi, les poèmes aux codes civils, et fait de la langue un lieu de résistance. À rebours des récits linéaires et héroïques, Après Sappho explore d’autres manières de faire récit et de faire société, à partir des marges, des silences, des oublis.