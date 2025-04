Quand l’imaginaire croise la science

La manière dont nous consommons la lecture est en pleine mutation. Des pratiques de lecture plus longues et introspectives semblent céder leur place à des formats plus immédiats et visuels. Ce phénomène soulève une interrogation centrale : la lecture d’aujourd’hui, plus éclectique et connectée, annonce-t-elle une révolution dans notre manière d’appréhender le livre et la culture écrite ?