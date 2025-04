La pulpe et le jus, ou réapprendre à vivre

Contre toute attente, ceci n’est pas l’histoire de Denis – ou, en tout cas, pas entièrement. Il s’agit plutôt de celle de Jenna Astoli. Hypocondriaque bien malgré elle, la jeune femme est consciente de sa progressive descente en enfer. Incapable de maintenir une activité professionnelle, la voici en retard pour payer son loyer… Pourtant, elle n’arrive pas à se défaire de cette peur terrible qui lui tord les boyaux. Elle est malade, c’est évident !

Mais personne ne veut l’entendre après tant de fausses frayeurs, de fausses alarmes, de visites à l'hôpital… « Jenna est morte mille fois. Ça n'émeut plus personne. Elle a épuisé toutes les patiences, celles de sa mère, de ses collègues, de ses amis et celle de Bilal. Même quand elle dort, son corps veut sa peau. Ce n’est pas sa faute. » Mais elle a vomi. Trois fois en une nuit. Alors elle prend rendez-vous, réussit même à négocier une endoscopie œsogastrique, « par acquis de conscience ».

Puis, un jour, la nouvelle tombe : on lui aurait découvert un cancer. Plus précisément : « Cancer de l’estomac, adénocarcinome, stade 2 ». Or, plutôt que d’y croire et d’accepter sa situation comme celle d’une personne réellement malade, plutôt que de se laisser envahir par un sentiment de panique ou d'immense tristesse – donc d’avoir une réaction normale, disons –, Jenna se persuade que son émission favorite est derriere tout ca.

Que cette maladie fait partie de la stratégie mise en place par Les Nouveaux Guérisseurs pour venir à bout de son hypocondrie. Et que, dans la même veine, toutes les opportunités et les rencontres qui se présentent à elle sont, elles aussi, des éléments finement intégrés dans son récit télévisé. Ce beau Gabriel qui débarque dans une soirée, par exemple : comment un homme comme lui, intéressant et si séduisant, aurait-il pris le temps de lui parler sans suivre un script écrit spécifiquement pour elle ? Alors, pour se garantir la récompense, Jenna garde le silence et joue le jeu…

Avec ce premier roman, Laura Chomet propose une histoire haute en couleurs et tout bonnement surprenante. Grâce à une protagoniste convaincue que sa réalité n’est autre qu’un coup monté dans lequel des caméras cachées suivent chacun de ses mouvements, ce récit prend des tournures parfois inconcevables.

Tout semble se faire à l’envers. Ainsi, c’est parce que Jenna pense être observée par des milliers de spectateurs qu’elle s'ouvre enfin à la vie. Là où elle imagine des répliques sans organicité, les rencontres et les occasions de voir et découvrir de belles choses se multiplient. Jour après jour, malgré la maladie qui habite son corps, elle se laisse tenter par de nouvelles façons de vivre.

Invitation à l'insouciance et ode aux petites aventures du quotidien, La pulpe et le jus est un roman à découvrir de préférence en dégustant une limonade bien fraîche…

Par Valentine Costantini

