Comment rendre les bibliothèques plus vertes ?

Les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux de culture et de savoir. Ce sont aussi des bâtiments qui consomment de l’énergie. Dans un contexte de changement climatique, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir réduire leur impact environnemental. Mais encore faut-il savoir par où commencer.

C’est à cette question qu’a voulu répondre Fanny Valembois dans une étude récemment publiée dans le cadre du projet « Décarboner le livre et l’édition », du Bureau des Acclimatations et l’Université de Grenoble-Alpes. Son objectif : aider les bibliothèques à mesurer et à comprendre leur consommation d’énergie, afin d’identifier des solutions simples et accessibles pour la réduire, sans pour autant nuire au confort de ses usagers.

L’énergie, poste très polluant

Trois exemples analysés dans l’étude montrent que l’énergie représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre des bibliothèques : entre 22 % et 50 %, selon les cas. Ce sont surtout les systèmes de chauffage, en particulier ceux qui fonctionnent au gaz, qui pèsent le plus lourd dans la balance.

Par exemple, dans une bibliothèque de 1500 m2 chauffée au gaz, la moitié des émissions de CO2 vient uniquement du chauffage. À l’échelle d’un grand bâtiment universitaire, cela peut représenter jusqu’à 800 tonnes de CO2 par an. Réduire la consommation d’énergie, c’est donc agir concrètement pour limiter l’impact environnemental de ces lieux publics.

Des objectifs imposés par la loi

Depuis 2019, les bâtiments publics doivent respecter une nouvelle réglementation, appelée décret « éco-énergie tertiaire ». Elle oblige les établissements comme les bibliothèques à réduire leur consommation d’énergie de 40 % d’ici à 2030, avec des objectifs encore plus ambitieux pour 2040 et 2050.

À LIRE - Écologie du livre en régions : l'interprofession poursuit ses travaux

Il existe deux façons de s’y conformer : soit en diminuant sa consommation par rapport à une année de référence, soit en atteignant un certain seuil fixé selon la taille, la localisation et les horaires d’ouverture du bâtiment. Par exemple, à Paris, une bibliothèque ouverte 3744 heures par an ne devra pas dépasser 83 kWh par m2 et par an d’ici 2030.

Mais un e enquête menée auprès de 101 bibliothèques françaises montre que près de 70 % dépassent déjà ces seuils, avec une moyenne actuelle de 147 kWh/m2/an.

Mesurer sa consommation, un défi en soi

Encore faut-il savoir combien on consomme. Et ce n’est pas toujours évident : moins de la moitié des bibliothèques interrogées savent si elles ont un compteur d’électricité dédié. Certaines ne reçoivent que des factures globales, parfois exprimées en euros seulement, sans détail sur les usages.

Résultat : il est difficile pour les équipes de savoir quels équipements consomment le plus, et donc d’agir efficacement. Pourtant, les écarts sont importants : certaines bibliothèques consomment moins de 10 kWh/m2/an d’électricité, quand d’autres dépassent les 100 kWh/m2/an.

Agir sans tout rénover

L’étude insiste sur un point : il n’est pas nécessaire de lancer des travaux lourds pour commencer à réduire ses consommations. Trois types d’actions sont possibles : réduire la durée d’utilisation des équipements, en les éteignant plus tôt, par exemple. Il est également possible de réduire la surface chauffée ou éclairée, en regroupant certains espaces, ou encore réduire l’intensité en baissant légèrement la température ou la puissance d’éclairage.

Certaines bibliothèques testent déjà ces pistes. À Colombes, des bureaux ont été regroupés pour chauffer moins de surface. À Grenoble, l’éclairage a été adapté en fonction de la lumière naturelle. D’autres cherchent à diminuer ce qu’on appelle le « talon électrique » : la consommation résiduelle, même quand la bibliothèque est fermée. Dans un cas, cela représentait près de 10 % de la consommation totale en journée.

Impliquer les équipes

Réduire la consommation d’énergie ne dépend pas uniquement des installations. Cela suppose aussi un changement d’habitudes et une mobilisation collective. Dans certaines bibliothèques, les équipes hésitent à modifier la température ou la lumière, de peur de gêner le public ou de dégrader la qualité d’accueil. D’autres n’ont pas la main sur les systèmes de chauffage, gérés par des services techniques extérieurs.

Pour dépasser ces blocages, l’étude recommande d’impliquer progressivement les équipes, de tester des solutions à petite échelle, et de suivre les résultats pour mieux convaincre. L’idée n’est pas de tout bouleverser, mais d’avancer pas à pas, en gardant en tête l’objectif : faire des bibliothèques des lieux plus sobres, sans renoncer à leur mission sociale et culturelle.

À LIRE – Créer un livre plus écologique : le défi d'une nouvelle génération

L’étude complète sera présentée par Fanny Valembois lors d’un webinaire le jeudi 15 mai à 10h, accessible gratuitement sur inscription.

En attendant, elle est consultable ci-dessous en intégralité :

Crédits image : Alisa Fjolars, CC-BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com