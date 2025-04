Neil Gaiman porte plainte contre une de ses victimes présumées

En juillet 2024, le média britannique Tortoise avait relayé les accusations de plusieurs femmes à l'encontre de l'écrivain Neil Gaiman. Depuis, de nouveaux éléments émergent, à la faveur d’autres témoignages ou d'une procédure judiciaire intentée par l'une des victimes, Scarlett Pavlovich, qui a porté plainte contre l'écrivain et son ex-femme, Amanda Palmer, auprès de tribunaux américains en février dernier.

Neil Gaiman a, à son tour, porté plainte, en visant l'une de ses victimes présumées, Caroline Wallner, qui avait témoigné auprès de Tortoise en août 2024, dans la deuxième partie de l'enquête du média. En révélant son véritable nom, Wallner avait raconté des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 2010.

Une position privilégiée

La rencontre de Wallner avec le couple Palmer-Gaiman remonte à 2014, quand la première est embauchée, avec son mari, pour assurer l'entretien de la propriété du couple, des travaux de jardinage et diverses tâches domestiques. Dans ce cadre, Wallner et son époux bénéficient d'une maison située dans la propriété de Gaiman, à Woodstock, dans l'État de New York.

En 2017, Caroline Wallner se sépare de son époux, qui est bientôt remercié par Gaiman. « Wallner et ses trois filles dépendaient désormais de Gaiman, tant pour l'emploi que pour le logement », résumait alors Tortoise. Cet événement aurait aussi marqué le début de pressions exercées par Neil Gaiman pour obtenir des faveurs sexuelles de la part de Caroline Wallner.

D'après son témoignage, Gaiman aurait usé d'une position privilégiée et de pressions psychologiques. « Il pouvait prétendre que c'était consensuel. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille ? C'est parce j'avais peur de perdre mon logement », soulignait-elle. En 2021, la pandémie de Covid-19 a éloigné Gaiman de sa propriété new-yorkaise, sans pour autant mettre un terme, selon elle, les violences. Plus tard dans l'année, alors qu'elle avait cessé de répondre aux sollicitations de l'auteur, un avis d'expulsion lui aurait été adressé.

Clause de non-divulgation

Après avoir réclamé un délai pour trouver un autre logement, Caroline Wallner se serait vu proposer par un employé de Gaiman un accord de confidentialité, assorti d'une somme de 5000 $. En décembre 2021, elle est revenue vers ce collaborateur en demandant 300.000 $ de dédommagement, pour finalement obtenir 275.000 $, à la condition de signer une clause de non-divulgation.

Caroline Wallner avait elle-même évoqué cette clause auprès de Tortoise, en expliquant pourquoi elle souhaitait la rompre : il s'agissait de s'affranchir de « la peur et [de] la honte, deux émotions qui ne devraient pas être les miennes ».

Neil Gaiman, annonce Vulture, a porté plainte contre Wallner en réclamant un arbitrage de la justice, au vu des déclarations à la presse de cette dernière. Il demande le remboursement de la somme versée au moment de la signature, le paiement des frais de justice, ainsi qu'un dédommagement pour chaque entretien accordé par Wallner, à hauteur de 50.000 $.

Quelques semaines plus tôt, précise Vulture, Wallner elle-même a sollicité l'intervention de la justice américaine, considérant que la clause de non-divulgation n'avait pas été respectée par Gaiman et sa défense. En effet, l'accord prévoyait la suppression des messages, photographies et vidéos envoyés par Wallner à Gaiman au cours de la période 2018-2021, un engagement qu'elle estime non tenu par l'auteur et ses avocats.

Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (photographié par nrkbeta, CC BY-SA 2.0 )

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com