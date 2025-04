Traverser La Saison des papillons noirs

Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, la ville semble vibrer d’insouciance et de joie. De nombreuses marches pour la paix ponctuent les semaines, preuves indéniables que les gens ont envie et besoin de vivre en harmonie.

Début mai, un matin, Zora allume la télévision après son petit-déjeuner. L’air d’une chanson populaire, « Sarajevo, mon amour », envahit le salon. Des foules marchent en direction du Parlement. On n’entend rien d’autre que la chanson, qui semble passer en boucle, mais les caméras doivent être nombreuses et des plans larges révèlent l’ampleur de la manifestation : elle emplit toutes les artères principales de la ville.

Les jours passent et Zora se fait à cette nouvelle solitude, qu’elle sait temporaire. Elle se sent inspirée, prend le temps de se plonger dans son art. Connue comme la « peintre des ponts », elle travaille avec passion dans son atelier, lieu qu'elle apprécie tout particulièrement, niché à l'étage d'une magnifique bibliothèque.

Mais, petit à petit, sa réalité insouciante s'effondre : la guerre s'installe pour de bon dans la ville. Si elle ne veut d'abord pas y croire, Zora se retrouve bientôt piégée à Sarajevo. Au fil des jours, la violence prend de l'ampleur. Personne n'est à l'abri des obus et des explosions, des bâtiments écroulés ou du manque progressif de vivres. Les étagères des magasins se vident, les prix explosent. Il devient de plus en plus difficile de se nourrir, de boire, de se tenir au chaud. Et les lignes téléphoniques ? Elles ont été coupées, impossible alors pour Zora de contacter sa famille.

Lorsque l'automne fait place à un hiver cruellement froid, le futur s'assombrit. L'immeuble qui abrite l'appartement de Zora et sa famille tient debout à grande peine. Une fenêtre brisée laisse entrer un vent glacial… Pourtant, les habitants encore présents parviennent à se soutenir, formant une petite communauté bien courageuse face aux désastres et déchirements qui ponctuent désormais leur quotidien. On rencontre alors Mirsad, charmant libraire, ainsi que son fils, mais aussi Anto et Milka, jeune couple accompagné de leur petite fille Uno, pleine de fougue.

Avec ce roman, délicieusement traduit par Valérie Le Plouhinec, Priscilla Morris nous plonge au cœur de l’histoire d’un pays, vue et vécue par quelques personnes tout à fait normales, sans grand rôle héroïque à jouer dans cette guerre. L’incertitude, la peur, l'incompréhension et la frustration face à tant de violence et de cruauté – tout est raconte a travers le regard d’une femme et de cet entourage precieux. Ce qui frappe avec ce roman, c’est la résilience de notre protagoniste. Et, aussi, cette soif créatrice qui lui permet non seulement de se perdre dans les couleurs et crevaces de son art, mais aussi de donner du sens au chaos et à la destruction qui l’entourent.

Véritable travail de mémoire, La Saison des papillons noirs s’appuie donc sur des personnages tangibles et attendrissants, en plus d’une plume élégante pour faire vibrer un bout du passé. Le type de récit qui nous rappelle que le bonheur peut être trouvé même dans les recoins les plus sombres de l'existence…

Par Valentine Costantini

