Découvrir François Rouan et l’art du tressage dans un livre

Dans l’atelier de François Rouan, les toiles ne s’accrochent pas : elles se tissent. Depuis plus de six décennies, cet artiste né à Montpellier en 1943 déconstruit la peinture pour mieux en recomposer le sens. À contre-courant des modes et des catégories, Rouan a inventé un langage plastique singulier : celui du tressage, une technique où des bandes de toiles peintes sont entrelacées, créant une surface troublée, colorée, à mi-chemin entre opacité et transparence.

Dès les années 1960, l’artiste se rapproche du mouvement Supports/Surfaces, bien qu’il ne se soit jamais officiellement considéré comme tel. Il suit ensuite un chemin personnel, et déconstruit peu à peu les conventions du tableau pour en explorer les limites et en renouveler l’approche. À partir des années 1980, il étend son champ d’expérimentation à d’autres médiums, intégrant successivement la photographie, puis le film à sa pratique artistique.

François Rouan, Mappe rouge et cendre verte, 2005 Collection de l’artiste © ADAGP, Paris, 2025. Image © Atelier Laversine

Une reconnaissance internationale

Le Montpelliérain a bénéficié de nombreuses expositions personnelles, tant en France qu’à l’international. Parmi les institutions qui ont présenté son travail figurent le Centre Pompidou, le musée Fabre de Montpellier, ou encore la galerie Templon. Du 30 mai 2025 au 21 septembre 2025, ses oeuvres seront exposées au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

À cette occasion, les éditions Skira publieront le catalogue d’exposition éponyme : François Rouan, Autour de l’empreinte. Il s’ouvre sur un avant-propos de l’artiste lui-même, et comprend des contributions de Sylvie Ramond, conservatrice en cheffe du patrimoine et directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, et d’Isabelle Monod-Fontaine, conservatrice générale du patrimoine.

S’y ajoutent les essais de Pierre Wat, historien de l’art, d’Éric Pagliano, spécialiste du dessin, de François-René Martin, professeur à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, et de Killian Rauline, agrégé d’histoire. Entre analyses formelles, réflexions esthétiques et mise en perspective historique, l’ouvrage guide le lecteur comme le visiteur dans une immersion exigeante et nuancée au cœur de la création de l’artiste, pour pénétrer son univers plastique.

Crédits image : Couverture de l'ouvrage publié aux éditions Skira

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com