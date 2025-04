En Italie, les défis des librairies de proximités

À Bari, en remontant la via dei Mille en direction du centre historique, dans le quartier de San Pasquale, se trouve Millelibri, la seule librairie italienne spécialisée dans la poésie.

Fondée en 2018 par Serena Di Lecce, cette librairie étonne non seulement par l’audace de son projet – compte tenu de la difficulté de vendre de la poésie en Italie, et ailleurs – mais aussi par sa localisation à Bari, une ville dotée d’une vie culturelle riche, mais située dans le Sud de l’Italie.

Des lecteurs aux profils variés

En effet, s’après les dernières données de l’AIE (mars 2025), on compte une librairie pour 15.730 habitants au Centre-Nord, contre une pour 20.880 habitants dans le Sud et les Îles, avec de vastes zones sans librairies. Pourtant, dans un entretien à MarieClaire, Serena a déclaré : « L’idée selon laquelle une ville du Sud ne serait pas propice au développement de projets culturels est un simple préjugé qui persiste. »

Pour Serena, la poésie est non seulement un acte libre et créatif, mais aussi une « surprise, une découverte qui génère une nouvelle matière à penser ». Il est donc étonnant de constater que, sept ans après sa création, aucun profil-type d’acheteur des livres de cette librairie ne puisse être identifié. Des personnes curieuses de tous âges et de toutes formations continuent de fréquenter la librairie – venues de Bari, de sa périphérie, mais aussi de nombreuses autres régions d’Italie.

Un fait qui semble confirmer l’universalité de la poésie, laquelle attire des profils variés, unis par une passion commune pour l’expression poétique – qu’elle passe par l’écriture, la lecture, ou, le plus souvent, par les deux.

« Plus qu’un commerce, une véritable maison »

À côté de ces visiteurs occasionnels – essentiels à la pérennité du projet – se trouve un noyau dur de « passionnés de poésie », qui consacrent une part importante de leur temps à l’animation ou à la participation à des groupes de lecture, croyant au projet et contribuant à sa croissance, comme si la librairie était « plus qu’un commerce, une véritable maison ».

Cet engagement collectif de la part des lecteurs s’accorde parfaitement avec la philosophie de la librairie, qui préfère à la forme rigide et verticale des traditionnelles présentations d’auteurs (même si elles ont lieu) des rencontres plus horizontales, des moments de partage libérés, autant que possible, de toute formalité.

Parmi les initiatives proposées depuis 2023 figure le « Mercoledante », une lecture hebdomadaire, faite par des passionnés, d’un chant de la Commedia de Dante.

Des repaires pour les communautés locales

Outre ces initiatives indépendantes nées du courage et de l’engagement de lecteurs-citoyens, il existe également des initiatives portées par des réseaux de librairies. Nous mentionnons plus précisément le réseau des librairies en franchise Ubik, actif depuis 2017. Il compte aujourd’hui environ 180 librairies réparties sur tout le territoire national, organisant plus de 2000 événements chaque année.

Dès le départ, l’objectif a été de développer un réseau dense de librairies sur l’ensemble du territoire italien. Le lien avec le territoire est donc au cœur de l’identité et de la stratégie d’Ubik, dont le nom dérive du latin ubique (« partout »), illustrant clairement la vocation de la structure à créer des librairies qui soient des points de référence pour les communautés locales.

Comme l’explique Tiberio Sarti, PDG de la franchise Ubik : « Nous sommes actuellement présents dans plus de la moitié des chefs-lieux de province, répartis sur 18 régions italiennes, et nous prévoyons de nouvelles ouvertures dans des villes de taille moyenne. »

Par ailleurs, les librairies Ubik sont également présentes dans des zones de fort passage comme les gares, les aéroports ou les centres commerciaux. L’un des derniers établissements à avoir ouvert est la librairie Ubik de La Spezia, située via del Prione n°311, occupant un espace d’environ 360 m², avec plus de 15 mètres de rayonnages consacrés aux différents genres littéraires.

Le partenariat Indice dei Libri del Mese - Ubik

Fondée en 1984 sur le modèle de prestigieuses revues internationales comme la New York Review of Books, « L’Indice dei Libri del Mese » est une revue italienne consacrée à la critique littéraire et à l’analyse culturelle. Son intégration au groupe éditorial ItalyPost a marqué le début d’une nouvelle phase, orientée vers un fort développement en sens éditorial et événementiel, soutenue par de nouveaux partenariats, notamment avec Ubik.

Comme le précise la note de presse, cette collaboration poursuit plusieurs objectifs : « Pour L’Indice, il s’agit de disposer de canaux physiques à l’échelle nationale pour diffuser la revue, proposer des points de retrait pour les abonnés dans toute l’Italie, accroître sa visibilité (…) Pour Ubik, l’objectif est d’attirer dans ses librairies le public de L’Indice (…) et de créer ainsi un nouvel espace de dialogue et de rencontre ».

Crédit photo : Auteur inconnu, via Pexels

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com